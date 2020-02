Puerto, progreso y sostenibilidad

Ya saben que, salvo honrosas excepciones las posturas grandilocuentes e inamovibles no son sanas. Además, entre el blanco y negro extremos hay una amplia gama de grises y a un niño no es de recibo preguntarle si quiere más a mamá o papá. Viene todo esto a cuento de la enorme polémica generada entorno al nuevo muelle previsto en el Puerto de València para completar su ampliación norte. Aunque el tema no está cerrado ni mucho menos, se ha demostrado que el debate es imprescindible y que el anuncio de este jueves es la consecuencia de muchas reuniones y contraposición de opiniones pero también de cesiones por todas partes para mejorar un proyecto trascendente tanto para nuestro progreso como para nuestra sostenibilidad. Las dos cosas son y deben ser compatibles abandonando posturas dogmáticas e inamovibles por todos los lados. Qué cunda el ejemplo.