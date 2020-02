Ecologistas en Acción sobre el accidente del vertedero de Zaldibar: "Podríamos tener casos parecidos"

Ecologistas en Acción creen que en la Comunitat Valencianase podrían dar "casos parecidos" al accidente del vertedero de Zaldibar. Así lo asegura Carlos Arribas, portavoz del colectivo, que lo ve como un caso extremo pero no imposible. Y recuerda que el vertedero de Dos Aguas está a poca distancia del Xúquer, y cualquier tipo de incidente podría llevar los residuos al cauce del río.

En todo caso Arribas también reconoce que no sería fácil, porque no se dan los tres factores que han provocado el accidente en el vertedero vasco: demasiados residuos acumulados en un vertedero, que está situado en una ladera y con total ausencia de control.

Arribas afirma que el principal problema aquí es la colmatación. Los vertederos están llenos, algunos por encima de su capacidad. Y ni reciclamos lo suficiente ni se gestionan los vertederos de una forma eficiente.

Explica el portavoz de Ecologistas en Acción que falla, básicamente, la inspección. Hay solo cuatro inspectores para casi 600 instalaciones, las registradas que precisan inspección. Sin contar vertederos ilegales, que también abundan, sobre todo para residuos de la construcción y que todo el mundo sabe que existen y dónde están pero nadie los clausura, cosa que Arribas no entiende.

Los planes de inspección, afirma Arribas, no se cumplen y explica que no caben excusas del actual gobierno que ha tenido tiempo de cambiar esa situación y no lo ha hecho.

Sin embargo, desde la Generalitat niegan que exista riesgo aquí de que ocurra algo parecido a lo de Zaldibar. Es más, según Joan Piquer, Director General de Calidad Ambiental, en declaraciones a la SER, afirma que por razones climáticas es difícil que ocurra aquello. En Zaldibar el vertedero se encuentra en una ladera afectada por lluvia continua. Eso aquí no se da. Asegura que los vertederos cumplen con las medidas de seguridad correspondientes y que estamos inmersos en un proceso de cambio muy importante teniendo en cuenta, además, que la valenciana es la tercera autonomía del estado que más residuos produce.

Responde a las críticas de los ecologistas sobre las carencias en la inspección asegurando que no es cierto. Que el problema radica en que cuando se realizan inspecciones por denuncias o a instancias de colectivos ecologistas o vecinales ya no se pueden hacer por la vía ordinaria. Eso explica, según Piquer, los números de los planes de inspección.

En 2019 fueron más de 1.700 las inspecciones realizadas a instancia de parte. Y en cuanto a los vertederos ilegales afirma que trabajan en la comarcalización para mejorar el control sobre esas instalaciones.

Piquer agradece las críticas y la contribución de los ecologistas y también del sector de la construcción. Porque todo suma y permite mejorar más.