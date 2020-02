Denunciada ante fiscalía anticorrupción la alcaldesa de El Puig, por presuntas irregularidades

Lo cuenta la Cadena SER. La Alcaldesa del Puig Luisa Salvador y los concejales Ángela Beltran y Marc Oriola, del PSOE, han sido denunciados ante fiscalía anticorrupción por presuntas irregularidades cometidas en los pagos a los trabajadores del Ayuntamiento de la localidad y por tratar de expulsar a la interventora del Consistorio que había denunciado esas irregularidades.

La denuncia la han presentado este viernes el Partido Popular y Ciudadanos de El Puig. Los hechos se remontan a noviembre de 2019 cuando presuntamente la alcaldesa socialista y dos de sus concejales amenazaron a la interventora si no modificaba el contenido del informe crítico con la gestión de eso pagos. La interventora no accedió y, al parecer, la alcaldesa decidió, como represalia, no prorrogar la comisión de servicios de la que se beneficiaba la habilitada nacional. Tanto PP como Ciudadanos sostienen que los tres podrían haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, coacciones y amenazas, además de un delito de prevaricación administrativa.