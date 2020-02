Gonzalo Caballero: "Feijóo utilizó Vigo como plataforma y la marginó durante 11 años"

El líder de los socialistas gallegos trabaja para liderar el cambio en Galicia. El la última reunión del Comité Federal del PSOE, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez le pedía a Gonzalo Caballero "un último esfuerzo para el cambio político en Galicia". Y en eso está. No le sorprendió el adelanto electoral aunque le afea a Feijóo que no cumpliese su palabra de no adelantar las elecciones; también considera que hay una posibilidad real de cambio "porque los gallegos lo quieren mayoritariamente". Para el candidato a la Xunta del PSdG-PSOE estos 11 años de Feijóo fue un lastre para Vigo y le critica que "utilizase a Vigo como plataforma electoral pero sin atender sus necesidades". En medio de varios actos y de los preparativos del mitin del domingo con Pedro Sanchez, Gonzalo Caballero se pasó por el tiempo de Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño.