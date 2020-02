Denis Suárez y Pape en la convocatoria del Celta

Óscar García ha convocado a 20 futbolistas para el trascendental partido ante el Leganés. Mañana habrá dos descartes. Uno podría ser Denis, o no. Porque el de Salceda ha entrado en la convocatoria a pesar del esguince de tobillo (hoy ha entrenado con el grupo y ha recibido el alta médica) y mañana decidirán si está para jugar o no. El que ha vuelto a una convocatoria con el entrenador del Celta es Pape, al que parece se le ha levantado ya el castigo, después de cuatro partidos en el destierro y la multa por motivos disciplinarios.

A Balaídos llega un rival directo en la lucha por la permanencia. El Leganés viene de perder a su delantero, que fichó por el Barça y llega en puestos de descenso. Es un partido de los llamados de 7 puntos pero para Óscar no "nos queremos tomar todos los partidos como una final, se pudo ver en la última jornada. De no ser así, en el Bernabéu no hubiésemos sacado un punto. Todos los equipos son competitivos y el Leganés, uno de los que más"

El equipo vigués lleva unos cuantos partidos dejando buenas sensaciones y dos consecutivos con buenos resultados pero el técnico del Celta quiere alejar cualquier tipo de euforia "en la posición en la que estamos no la podemos tener, nos equivocaríamos. Estamos más cerca que cuando yo llegué de lo que quiero, pero todavía estamos lejos de cómo yo quiero que esté este equipo".