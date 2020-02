Nigrán se suma al Sistema Integral VioGen contra la violencia de género

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba ha presidido la Junta Local de Seguridad de Nigrán, junto a su alcalde, Juan González. En la reunión, Larriba mostró su satisfacción por el trabajo conjunto que se está llevando a cabo con las administraciones locales dentro de este "sistema integral contra a violencia de xénero, de forma, que mellore a coordinación de todas as medidas necesarias para as diferentes circunstancias sociais e de seguridade contra esta secuela que mata as mulleres polo feito de selo”. Para esto, el Gobierno de España puso en funcionamento este sistema integral VioGen que aglutina a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género e integre toda la información de interés que se estime necesaria para mejorar las predicciones de riesgo, tan fundamentales.

Con la integración de Nigrán son cuatro los concellos que, en lo que va de año, se suman a los otros once que ya existían dentro del sistema en la provincia de Pontevedra. Larriba destacó que gracias a estas acciones “mellórase no labor preventivo, emitindo avisos, alertas e alarmas, a través do subsistema de notificacións automatizadas, cando se detecta algunha incidencia ou acontecemento que poida poñer en perigo a integridade da vítima. É a mellor forma de conseguir unha protección rápida, integral e efectiva das mulleres maltratadas e dos seus fillos e fillas”.