Adrián Barbón: "El Estatuto tiene que validarlo Europa porque sino tendríamos que devolver las ayudas"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho balance de sus siete primerosmeses al frente del gobierno. En una entrevista en los micrófonos de la SER, el jefe del Ejecutivo regional ha hablado sobre el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, las conexiones aéreas, la Universidad Laboral o la reforma del sistema de financiación autonómica.

Estatuto. "Presentadas las alegaciones empieza la diplomacia discreta. No buscaremos repercusión mediática sino que el resultado lleve nuestra influencia. Invito a los partidos de otros signos para que a través de sus instrumentos influyan especialmente, Podemos e Izquierda Unida porque en España hay un gobierno de coalición. El Estatuto tiene que recoger dos seguridades porque en el debate de la energía hay mucha demagogia. Lo debe validar a Comisión Europea porque de lo contrario, si lo tira abajo, tendríamos que devolver las ayudas más una sanción y eso no lo quiero parte ninguna empresa. En segundo lugar, debe obedecer a las interpretaciones de la CNMC. Creemos que hay campo para la mejora. Por ejemplo, las compensaciones por emisiones de CO2. El año pasado se batió récord con 172 millones mientras Rajoy pagaba siete. Creemos que se puede llegar en torno a 300 millones. Digo lo de la demagogia porque a veces las propuestas que no van a la raíz del problema y el debate que tenemos que tener claro es que con el déficit tarifario que tenemos en España cualquier rebaja solo se puede compensar de dos formas: mediante dinero de los PGE que propone el gobierno de España o con el incremento de la tarifa de los particulares. Eso es lo que mucha gente no dice".

Laboral ¿declaración? "La solicitud debe hacerse desde el absoluto respeto que se adopten el ámbito municipal. Debe ser quien marque las líneas a seguir. Me remito a lo que suceda en el pleno del ayuntamiento de Gijón. A partir de ahí, de acuerdo a eso, trabajaremos. Si no dijimos nada es porque sabemos que el debate está abierto y vamos a respetar el marco de decisión. Dejemos que la alcaldesa plantee la propuesta al resto de grupos. No quiero añadir elementos de discordia. Es un debate que esta ahí y por respeto prefiero que sean ellos los que hagan ese planteamiento".