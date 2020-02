Cuando se celebran las fiestas patronales, su familia lo prepara durante semanas y si pueden, se alejan del meollo. Se corta el pelo una vez cada dos años y tampoco puede cortarse las uñas fácilmente. No puede ver un globo, porque sufre pensando en el ruido que provoca si alguien lo explota. Ares sufre Síndrome de Asperger, un tipo de autismo que está catalogado como "desorden mental", pero no es una enfermedad. Es una condición con la que se nace, pero se suele diagnosticar en edad escolar. "Me duele mucho cuando me dicen que mi hijo es un mimoso, no es mimoso, es diferente", explica María José Hernández, la madre de Ares. Esucha la entrevista completa en Hoy por Hoy Lanzarote aquí:

"Cuando mi hijo ve un globo entra en shock, le dan ataques de pánico, llora y grita, sabe que puede explotar y hacer un ruido que para sus oídos es insoportable", explica María José. Los niños Asperger pueden escuchar hasta veinte veces más que el resto de personas. "Le duele la cabeza, le pitan los oídos, para él es fatal y para mi como madre no poder hacer nada es una frustración tremenda", explica María José. "Mi hijo me pregunta, ¿por qué hay que usar petardos para divertirse si a mi me hacen daño?", lamenta su madre. De hecho, María José se presentó con Ares en el despacho del alcalde de Teguise para pedirle que haga cumplir las ordenanzas y se llevó los cascos que le aislan del ruido para que Oswaldo Betancort comprobara cómo se vive así. "Los niños a veces amenazan a mi hijo con que van a tirar petardos cerca de casa", explica.

Un globo que estalla, un petardo en la calle, un pitido, o la música alta, entre otros tantos ruidos cotidianos, supone para Ares pasar el peor de los ratos. Así se lo transmitió con una madurez sorprendente a Oswaldo Betancort, el alcalde de la Villa, con el único objetivo de que “los demás pongan de su parte y entiendan que todos podamos vivir en paz entre nosotros”, explican desde el Ayuntamiento de Teguise. "Cortarse el pelo o las uñas no existe, el roce de la tijera le provoca una sensación terrible, mi hijo solo se corta el pelo cada dos años", explica María José. Accede a cortarselo para donarlo porque vio a un niño en la tele con cáncer infantil. "Solo se corta el pelo si se va a donar", explica su madre. De hecho, los niños Asperger suelen ser más inteligentes que la media. "Mi hijo tiene Asperger pero no tiene cuatro brazos, es un niño diferente y se merece ser feliz. Para eso solo hace falta que esta realidad se conozca y todos nos pongamos en su lugar", concluye.