Mitadiel reconoce que la unidad de radioterapia no cabe según el proyecto de obra del Hospital

La consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León trabaja para dar solución a la incorporación de la unidad satélite de radioterapia en el complejo asistencial Santa Bárbara. Así lo ha confirmado el gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, en su visita a la segunda fase de las obras del hospital Santa Bárbara. Reconoce que, tal y como se está desarrollando el proyecto, la unidad nueva no cabe.

La opción es modificar el proyecto, pero Mitadiel no confirma cuál será el paso a seguir porque son los técnicos los que determinarán la solución para cumplir con un compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco. El anuncio que ha hecho esta mañana el gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, es que la construcción del nuevo centro de salud de San Leonardo de Yagüe sí podría entrar en presupuestos este año.

Precisamente el pasado 1 de febrero el Pleno del ayuntamiento de San Leonardo aprobó la propuesta de ubicación del nuevo Centro de Salud. Se construirá en una parcela adyacente al centro actual, que ahora alberga casas prácticamente en ruinas que ha comprado el ayuntamiento, paso previo a la cesión del solar a la consejería de Sanidad. Se construirán 1.600 metros cuadrados de centro de salud, divididos en planta baja, primera planta y segunda planta.

Sobre el edificio actual no hay nada decidido de cara a su futuro. Se plantean dos opciones: o tirarlo para hacer un aparcamiento para vehículos y ambulancias, o conservarlo para darle utilidad de centro social polivalente.

En cuanto al nuevo centro de Salud de El Burgo de Osma, se incluyó una partida de 500.000 euros con los que comenzar la redacción del proyecto.Se construirá en la parcela frente al edificio polivalente de juventud, dirección Ucero, donde se ubica el mercadillo de los sábados en la actualidad. La consejería tiene que estudiar el plan funcional.

Previsiblemente no habrá avances en los presupuestos para el centro de salud Soria Norte, sobre el que la Junta adjudicó la redacción del proyecto básico y de ejecución en 2011 por 400.000 euros. El edificio, que albergará el Centro de Salud de la Zona Básica de Salud de Soria Norte, la Unidad Asistencial de Soria Tarde y la Unidad de Salud Bucodental, se ubicaría en un solar situado en C/ Cabildo de los Heros esquina con C/ De la Soldadesca con una superficie de 6.541 m2y cedido por el Ayuntamiento de Soria (solar junto al Mercadona de Santa Bárbara).

Finalmente, la consejería continúa trabajando con los profesionales de Soria para establecer la nueva ordenación de consultorios en el medio rural aunque Mitadiel advierte de que en Soria no habrá muchos cambios porque ya viene trabajando desde años con la cita a la demanda. Le preocupa la falta de especialistas en toda la región; en Soria el gerente de asistencia sanitaria de Soria, Enrique Delgado, contaba hace unos días que faltan hoy por hoy dos anestesistas, dos traumatólogos, un especialista en anatomía patológica, un ginecólogo, dos otorrinos y dos médicos de radiodiagnóstico. En atención primaria hay dos vacantes: una en El Burgo de Osma y otra en Almazán; y faltan seis especialistas de área.

Hace algo más de un año, en febrero de 2019, arrancaron las obras de la segunda fase del Hospital Santa Bárbara. Y continúan según el cronograma. Las obras de reforma cuentan con una inversión de 27 millones de euros, van en plazo, y ahora se centran en la construcción del edificio provisional (17.000 cuadrados), que previsiblemente se entregará en el primer trimestre del año 2021. Una vez que la adjudicataria finalice las obras del nuevo edificio, la previsión es que se rehabilite el resto del hospital. Las obras finalizarán en 2022.

Este nuevo edificio albergará el área de rehabilitación, consultas externas, servicios centrales (laboratorio, cocina), salón de actos, farmacia, almacenes, aulas de docencias, mantenimiento y contará con un edificio subterráneo de 100 plazas, que también está siendo construido. Las molestias para pacientes y profesionales llegarán cuando las obras se centren en la reforma de la parte vieja del actual hospital, ya que la maquinaría estarán dentro para rehabilitar otros 17.000 metros cuadrados.

Las obras afectarán, entre ampliaciones y reforma, a una superficie construida de más de 34.000 metros cuadrados. La ejecución se ha planteado en dos etapas: en la primera se acometerá la construcción del nuevo edificio de ampliación (en el aparcamiento actual, extendiéndose hacia la calle Doctor Fleming) y la segunda, más compleja que la anterior por desarrollarse dentro del edificio actual, prevé las reformas de las alas este y sur del actual centro

En la siguiente actuación, planificada en otros dos años de ejecución y unos 17.000 metros cuadrados de reforma interior del actual edificio, se abordarán diversas áreas como varias unidades de hospitalización, diálisis, hospital de día oncológico, segunda zona de consultas externas, área de pruebas funcionales, farmacia, acceso principal con área de servicios, admisión-información, servicios generales, cafetería, entre otros. Esta segunda fase concluirá con la urbanización de todo el recinto del hospital.