"Es más difícil ser guía turístico en Toledo hoy que hace 20 años"

Quedamos con Almudena Cencerrado, toledana y presidenta de la Confederación Nacional de Guías turísticos en la plaza de Zocodover de Toledo. A nuestro alrededor hay cinco personas que portan un paraguas en el que se puede leer Free Tour. Almudena nos cuenta que es uno de los principales cambios que se han dado en esta profesión. No existe una regulación y los guias oficiales tienen que competir con ellos. Algo que ha hecho más difícil trabajar de guía. Pero no sólo ha cambiado la profesión sino también la ciudad. Si alzamos la vista y rodeamos la plaza nos encontramos con muchísimos negocios que antes no existían. Varias franquicias han ocupado locales y bares de toda la vida y también se han restaurado todas las fachadas.

Vamos caminando hacia la calle ancha y nos vamos cruzando con muchos grupos de turistas. El perfil del turista que viene a nuestra ciudad también ha variado. Almudena nos cuenta que antes eran grupos más organizados con todo cerrado y ahora hay más gente que viaja por libre. También ha cambiado la procedencia. Hace unos años teníamos fundamentalmente turismo nacional y de países cercanos como Francia, Alemania e Italia. Y ahora ha crecido mucho el turismo oriental y el ruso.

AUDIO| De ruta por Toledo en el día internacional del guía turístico