Juncal Roldán o "la motivación que mueve montañas"

Veintidos años haciendo radio. Su vida gira inesperadamente y decide poner la comunicación al servicio de los demás a través de un canal de Youtube. Necesita informarse e informar. Responder preguntas. Solucionar dudas. Se ha reinventado para ayudar a su hijo y a la vez a los padres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).Juncal Roldán ha dejado la SER para abrir por el momento un interesante paréntesis que ya tiene nombre. Se llama Tuytea y ya le da muchas satisfacciones porque le permite conocer a gente relacionada con un mundo completamente diferente… No sabes por qué no come, por qué no se quiere poner unos calcetines, no sabes qué hacer cuando le escolarizas ni si hacerlo en un centro ordinario, a qué ayudas puedes optar…

Juncal tardó poco en asimilar el diagnóstico de su pequeño que hoy tiene cinco años. Ha emprendido una titánica lucha por visibilizar las necesidades de cuantos sufren este trastorno, para el que la sociedad no está preparada. El sistema educativo no está preparado para enseñar a estos niños de una forma diferente. Tuytea ya está en las redes sociales y pronto será web. Ha vuelto a su casa para compartir con nosotros la apasionante experiencia vital a la que se enfrenta. Escúchala aquí