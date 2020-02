El president de Renfe diu que el contracte per seguir operant Rodalies està pràcticament enllestit

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha confirmat que el contracte que negocien amb la Generalitat per als propers anys està pràcticament enllestit. És un acord que, segons ha explicat aquesta setmana el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ofereix a Renfe la possibilitat de continuar operant Rodalies fins a 15 anys més. Táboas i el departament de Territori coincideixen en què no se signarà fins que no es faci efectiu el traspàs de diners a la Generalitat.

El traspàs de Rodalies establia que el ministeri transferiria a la Generalitat els diners per pagar a Renfe el cost del servei que no es cobreix amb els ingressos dels bitllets. Però això no s’ha fet mai. Renfe cobra directament del govern espanyol, de manera que el departament de Territori, que és el titular del servei, es queda sense una de les eines per pressionar l’operador.

Segons ha explicat Táboas en una conferència al Cercle d’Infraestructures, l’any passat aquests diners van ser uns 240 milions d’euros. El president de Renfe ha donat a entendre que tant la Generalitat com el ministeri estan d’acord en fer la transferència, però que s’ha d’acabar de concretar.

Táboas ha defensat la qualitat del servei de Rodalies que a Catalunya té una puntualitat del 91%. Ha reconegut la falta d’inversió dels darrers anys, però assegura que ara es tornen a dedicar diners a millorar la infraestructura. L’any passat, segons el president de Renfe, es van adjudicar obres per valor de 200 milions d’euros. I afegeix que amb una inversió continuada d’aquesta magnitud en pocs anys, en menys dels 10 que diu Ferrocarrils de la Generalitat, es podria millorar molt el servei de Rodalies.

El president de Renfe ha parlat també sobre l’AVE Low Cost, l’AVLO, que començarà a funcionar el 6 d’abril. Ha explicat que no s’atura de moment ni a Tarragona ni a Lleida perquè per poder mantenir els preus baixos han de garantir que vagi ple en tot el recorregut. I que això és més fàcil d’aconseguir si els trens van de punt a punt.

De tota manera, Táboas no descarta que més endavant “si el mercat ens indica que això no és un problema perquè hi ha demanda suficient, podrem rectificar”. Alcaldes i Generalitat havien demanat Renfe que l’AVE low cost s’aturés en aquestes estacions.

En la seva conferència, el president de Renfe també s’ha ofert a Ferrocarrils de la Generalitat per operar conjuntament alguna línia entre Barcelona i el sud de França. El president de FGC, Ricard Font, ha manifestat en diverses ocasions la voluntat d’aquest operador públic de donar servei en el corredor entre Catalunya i el sud del país veí i també entre Catalunya i València.

Fonts de Ferrocarrils de la Generalitat asseguren que ja tenen un acord amb una altra empresa per operar serveix d’alta velocitat a França. El nom del soci és, de moment, diuen, confidencial.