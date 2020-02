La meteorología, determinante en la emisión de contaminantes del vertedero

Pedro Luis Arias fue viceconsejero de Universidades e Investigación y, actualmente, es profesor de la Escuela e Ingeniería de Bilbao y miembro del Departamento de Ingeniería Química y de Medio Ambiente en la UPV/EHU. Considera Arias que la meteorología va a ser determinante en la emisión de contaminantes porque "dependiendo de para dónde sople el viento, esas emisiones irán en una u otra dirección".

Mantiene en la SER que no es sostenible en el tiempo una recomendación a largo plazo de no ventilar o no practicar ejercicio físico al aire libre porque, al final, esa capacidad de mantener el aire fuera de las casas va a desaparecer "ya que, de una manera u otra, el aire del interior de la casa y el del exterior acaban pareciéndose mucho". A su juicio, es una medida de precaución que puede funcionar en breves espacios de tiempo, pero no se puede mantener durante muchos días porque pierde su eficacia. Cree Arias que "en la medida en la que sigue habiendo gas metano en le interior del vertedero, ese gas intentará salir y, al ponerse en contacto con la atmosfera, puede producir fuego y, con ello, emisiones gaseosas contaminantes como las que han provocadao esta situación".

Respecto a la gestión de los residuos, reconoce Arias que, aunque reciclamos mucho, generamos tal nivel de residuos que estos vertederos tienen que existir. Ahora bien, "deben estar adecuadamente operados y controlados y, en este caso, se está poniendo de manifiesto que no estaba garantizada la estabilidad del vertedero y algunos controles han fallado" porque, según Arias, "se han echado todo tipo de residuos", lo que dificulta la solución del problema planteado.