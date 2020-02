Se acabó el Concurso Oficial de Agrupaciones de este 2020. Y Lo hizo con una final que comenzó a las 8 de la tarde y que se prolongó hasta las nueve de la mañana. Más de doce horas de coplas para disfrutar de 15 agrupaciones. Cuatro agrupaciones en las modalidades de coros, comparsas, chirigotas y tres cuartetos.

Los ganadores han sido, Los Cadizfornia, Oh Capitán my Capitán, El cuarteto del More y La colonial.



En la modalidad de chirigotas el primer premio ha sido para Los Cadizfornia, No aguantamos más vamos de impacientes, El Geni de Cádiz, Estrés por cuatro

En comparsa el triunfador fue Oh Capitán my Capitán, La chusma selecta, Los encaidenaos y Los aislados

Los coros vieron ganar a La Colonial seguido de Tócame, Creaciones S. A., Al sonar las doce

De los tres cuartetos que pasaron a la final la gloria fue para El cuarteto el More, Vida y obra de Juan Carlos I Bajo D, Cari Resiste.

La final transcurrió con normalidad más allá del largo retraso del inicio de la sesión que amplió excesivamente la sesión. Además, es destacable el buen ambiente que hubo en toda la sesión, con un público que aguantó con ánimo toda la función. El momento más emotivo de la noche fue el que se vivió con la actuación de las antologías de Juan Carlos Aragón y Manolo Santander.

Ahora, con el final del concurso, el veneno del carnaval se marcha a las calles. Turno para el Carnaval de la calle que desde hoy se vive con intensidad en Cádiz.