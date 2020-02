Tenerife y Elche ofrecieron un disputado encuentro en el que la victoria favoreció a los locales gracias a un solitario gol anotado por Dani Gómez y en el que la calima fue la nota predominante en el entorno del Rodríguez López. Una victoria que aleja a los tinerfeños de la zona complicada de la tabla clasificatoria y que confirma el buen momento que vive el conjunto de Rubén Baraja.

Los primeros minutos eran de ida y vuelta para ambos equipos pero la primera para los locales fue para Joselu. El delantero le robó la cartera al central ilicitano e intentó un lanzamiento en el que no terminó de acertar entre los tres palos. Acto seguido fue el Elche el que presentaba su primera opción. Un servicio de Josan puesto al segundo palo no terminó de encontrar remetador pues Folch no llegó a conectar con la cabeza.

Pero el conjunto de Pacheta venía con ganas de imponer su ritmo y Nino tuvo otra ocasión para los visitantes. Al robar un balón a Aitor Sanz, el almeriense no se pensó desde la frontal el lanzar un derechazo que se fue al lateral de la red tras tocar en el palo exterior de la portería de Ortolá.

La intensidad era alta y en doce minutos se sumaban las oportunidades. En ese momento fue para Moore quien desde la izquierda buscó un compañero que rematara siendo Dani Calvo el que desviara a córner. Fue a raíz de esta situación cuando llegó el tanto del conjunto blanquiazul. El error de la defensa ilicitana habilitó a Dani Gómez que solo tras un rechace vio como el balón le llegaba a su pecho. El delantero puso el esférico en su bota derecha y fusiló a Badía para sumar el primer tanto.

Pero el Tenerife quería más y dos minutos después era Moore quien desde la banda derecha ponía otro servicio al que Joselu no llegó por muy poco. El conjunto de Baraja ganaba por los puntos pero quería seguir incidiendo sobre los dominios de Badía que sufría junto a sus compañeros el buen momento blanquiazul. Minutos más tarde el norteamericano volvió a poner otro servicio desde la banda diestra, en esta ocasión para que Nahuel rematara de cabeza aunque Badía impidió que el esférico entrara en la portería visitante gracias a su estirada.

En el epílogo del primer cuarto fue Verdú el que probó de espuela sorprender a Ortolá a la salida de un córner por la derecha del meta blanquiazul. El descanso llegaba para ordenar ideas en ambos equipos con la intensa calima haciéndose cada vez más presente sobre el recinto deportivo capitalino.

La segunda parte comenzaba con dominio alterno aunque los locales tuvieron la primera ocasión en un balón controlado por Milla que desde la frontal intentó sorprender a Badía aunque su disparo salía desviado. Minutos más tarde fue una pared entre Moore y Luís Pérez la que hizo que el lateral llegara a la línea de fondo para poner un servicio al centro del área donde Joselu no acertó para rematar con eficacia.

Conforme pasaban los minutos, los de Pacheta iban adelantando líneas y el Tenerife tenía que hacer mucha fuerza para achicar espacio y defender la ventaja que tenía en el marcador. Mientras el técnico visitante mostraba un perfil más ofensivo con la entrada de Jonathas e Iván Sánchez, el Tenerife apuraba hasta la media hora para realizar la primera permuta dando entrada a Javi Muñoz por Joselu quien no tuvo tanta suerte de cara a la portería contraria como en otras ocasiones. Fue a la media hora cuando Alberto cabeceó un servicio a balón parado servido por Milla que salía desviado, teniendo el conjunto blanquiazul la intención de buscar el tanto que le diera la tranquilidad.

A siete minutos para el final Aitor Sanz robó un balón y arrancó un contraataque en el que sirvió a Alex Bermejo quien había entrado al partido minutos antes. El interior hizo incursión en el área pero no acertó con su disparo que terminó rechazado a córner. A pesar de la insistencia de los visitantes era el Tenerife el que volvía a tener una ocasión para finiquitar el encuentro.

El conjunto insular acumula seis jornadas consecutivas puntuando con catorce de dieciocho puntos posibles, confirmando el buen momento de juego que experimenta el equipo tinerfeño y que se sigue despegando de la zona complicada de la tabla clasificatoria. La próxima jornada tendrá que visitar a un rival directo como es el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Ficha técnica:

CD Tenerife: Ortolá, Luís Pérez, Sipcic, Alberto, Alex Muñoz, Aitor Sanz, Milla, Moore, Nahuel (Alex Bermejo 80’), Joselu (Javi Muñoz 75’) y Dani Gómez (Miérez 86’).

Elche CF: Badía, Oscar Gil (Tekio 24’); Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, Folch, Mfuli (Jonathas 60’), Josan (Iván Sánchez 60’), Fidel, Pere Milla y Nino.

Arbitro: Avalos Barrera (Col. Catalán). Amonestó a Alex Muñoz y Alberto por el Tenerife y a Josan, Verdú, Tekio y Mfuli por el Elche.

Incidencias: Estadio Heliodoro Rodríguez López, ante 11.506 espectadores