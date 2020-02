Un Elche confuso y errático pierde 1-0 en el Heliodoro ante un Tenerife superior

El Elche C.F. firmó uno de sus peores partidos de la temporada en el Heliodoro Rodríguez López. Los 11.506 aficionados que acudieron al feudo tinerfeño festejaron la victoria del C.D. Tenerife gracias al gol de Dani Gómez en el minuto 12 del encuentro.

Los carnavales se le atragantaron a los ilicitanos que ya acumulan 32 años sin conocer la victoria en el Heliodoro. El triunfo canario no se puede discutir. Hasta el entrenador del Elche, Pacheta, reconoció que "el Tenerife ha sido valiente y ha hecho un partido muy completo".

Fue un Elche errático y confuso. Le faltó intensidad y concentración. No tuvo las ideas claras y el técnico franjiverde lo definió a la perfección tras la decepcionante actuación de su equipo afirmando que "estoy preocupado porque no ganamos los duelos y no tuvimos la atención que hay que poner en el juego. Tenemos que volver a ser duros y compactos".

La derrota comporta daños colaterales como la quinta amarilla que vieron Gonzalo Verdú y Ramón Folch. Los dos causarán baja por sanción el domingo 1 de marzo ante el C.D. Numancia a partir de las 16.00 horas en el Martínez Valero. Además, Tekio sustituyó en el minuto 23 a Óscar Gil que se retiro lesionado tras evitar un gol que parecía cantado de Joselu.

Hay que remarcar que el portero del Elche, Edgar Badía, fue una vez más el mejor de su equipo. Con sus paradas permitió que los suyos llegarán con opciones de empatar hasta el final. Pacheta admitió que "más que las dos derrotas seguidas que hemos sufrido me preocupan los detalles que las han provocado. Más que por los aciertos de los rivales perdemos por errores propios".