Women Will, un proyecto de Google para empoderar digitalmente a las mujeres

El sector tecnológico, uno de los mejor remunerados y con mayor margen de crecimiento, solo emplea a un 30% de mujeres a nivel europeo. En España, el porcentaje cae hasta un ínfimo 2%. La brecha de género es en este ámbito digital ha aumentado la necesidad de proyectos en nuestro país como Women Will.

Mariña Camba, trabajadora del departamento de comunicación de Google España, nos ha explicado en qué consiste Women Will, cuyo objetivo es abordar las desigualdades relacionadas con la información y el empoderamiento para brindar ayuda en aquellos ámbitos donde las mujeres son excluidas. Lo que en la práctica se traduce como un programa de formación gratuita, con talleres para mejorar las prácticas digitales de las mujeres. Una iniciativa que comenzó en India y Japón y que ya ha ayudado a 36 millones de mujeres en todo el mundo.

Hay dos principales líneas de actuación en Google para acercar al género femenino al empoderamiento digital. Por un lado, la segunda edición de Digitalizadas, donde se busca la formación y alfabetización digital dedicada a las mujeres del ámbito rural, mediante una serie de retos profesionales pero también personales, trabajando las emociones y la autoestima. Por otra parte, Google for Startups ayudará mediante tres formaciones relacionadas con el emprendimiento, creando una red para que las mujeres emprendedoras se apoyen entre ellas y puedan seguir creciendo.

Este viernes se presenta el proyecto en el que participarán mujeres inspiradoras, como la deportista y medallista paralímpica Gema Hassen-Bey, la doctora cum laude en Inteligencia Artificial Nerea Luis, o la cómica y guionista Henar Álvarez.

Una de las mujeres que ya se han beneficiado del curso de Digitalizadas es María Victoria, vecina de Braojos de la Sierra, que a sus 85 años ha aprendido a utilizar la red principalmente para comunicarse con sus hijos y nietos que viven en el extranjero.

"La tecnología me ha cambiado la vida". María Victoria puede ahora conectar con Dubai o con Texas para hablar con su familia gracias a sus dotes digitales. "Era una necesidad, son muchos años los que mis hijos han estado en Inglaterra y en Estados Unidos".

Pero no es lo único que ha aprendido. Buscando online encontró unas tijeras de podar eléctricas y también revisa las facturas de la luz, la comunidad y el banco desde su ordenador. "Me asusté mucho cuando me dijeron que tenia que pedir cita por Internet. Al principio me parecía muy difícil, ahora ya no tanto".