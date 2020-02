La Plataforma Antiautopista pide un "último esfuerzo" para paralizar las obras de la vía Llucmajor-Campos

La Plataforma Antiautopista ha hecho público un informe preliminar que estima en más de 26.000 toneladas de CO² las emisiones debidas, directamente, a las obras de construcción de la autopista Llucmajor-Campos. Una cantidad que equivale a las emisiones medias de más de 5.000 personas a lo largo de todo un año.

Asimismo, la Plataforma estima en 529 toneladas de CO² la capacidad de absorción perdida debido a la tala de más de 2.000 almendros y algarrobos que han sido eliminados por la construcción de la nueva autovía y que absorbía, cada año, las emisiones medias de 106 personas.

Los ecologistas consideran que las 52 hectáreas destinadas a la autopista deberían ser dedicadas, por coherencia con la emergencia climática declarada por el Govern y el Consell de Mallorca, a la reforestación ya que cabrían 12.000 pinos, con una capacidad de absorción de 27.000 toneladas de CO² anuales.

Califican su valoración de las emisiones de CO² de "moderada", ya que sólo se ha tenido en cuenta una parte de las emisiones generadas por las obras como las derivadas de la fabricación del asfalto necesario para la construcción de la autopista o la obtención de la grava de nivelación pero, según Margalida Roselló, portavoz de la Plataforma Antiautopista, también hay que tener en cuenta 'los trabajos de excavación y las emisiones producidas por la incineradora de Son Reus que generan residuos de las escorias utilizadas como base de construcción de la obra'.

La Plataforma Antiautopista no desiste en su propósito y pide a partidos, autoridades, sociedad civil y científicos 'un último esfuerzo' para detener las obras y para que se vuelva a la situación inicial. Rosello añade que 'la paralización de las obras no hace perder la movilidad y que debería basarse más en el transporte público, ir a pie o en bicicleta y no sólo en el coche'.