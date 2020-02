La Asociación de Clubs de Baloncesto consideró que el Club Ourense Baloncesto, no había superado satisfactoriamente la auditoria de las cuentas para poder estár en la liga ACB, por el que el COB recurría al tribunal administractivo del deporte.

El Consejo Superior de Deportes, recibía toda la documentación presentada por el Club, aceptando dicha reclamación, confirmando que el COB no estaba en fase de disolución y no como habia dicho la liga ACB. No aceptando la incorporación del club a la liga en julio del 2015.

El Tribunal Supremo en su sentencia, es muy claro y mantiene: ´´ Aunque parece que son entidades puramente privadas, lo cierto es que las ligas profesionales han sido creadas por voluntad de la ley lo que las asemeja a una corporación pública .´´(T.S.)