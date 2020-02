Talan un árbol en los Jardinillos de Palencia por riesgo de caída

La tala de un árbol en el Parque de los Jardinillos de Palencia sembraba la alarma. Un par de personas se ponía en contacto con la Cadena SER para decirnos "tienen que informarse. Han empezado a cortar árboles en los Jardinillos". Lo cierto es que el proyecto de remodelación del parque todavía no ha comenzado, y por lo tanto la tala no tenía razón de ser. Lo que ocurría es que se había talado un árbol por riesgo de caída.



Así las cosas, quienes se movilizan cada domingo contra la supresión de las 73 especies vegetales ( no todo lo que se prevé eliminar son árboles), esta semana lo harán por 72, porque uno ya ha caído. Quién sabe si escenificarán un funeral por el ejemplar ya caído. Ellos hablan de "árboles sentenciados" y piden que se mantengan. Lo cierto es que en el caso del árbol cortado este viernes, el argumento se sustenta en el riesgo que entrañaba su mantenimiento. el Ayuntamiento sigue adelante con sus planes, mientras que los ciudadanos que se oponen, no cejan en su movilización civil. Eso sí, el proyecto de reforma no está en marcha. De momento, estamos ante una medida aislada.