El Olímpic afronta un partido determinante, que puede marcar el devenir del equipo en las próximas jornadas, ante el Silla. Se jugará a las 17.00h, este domingo, en la Murta, con Manuel José Muñoz Mendiola como árbitro. No es partido fácil a pesar de que el Silla ocupa posiciones de descenso acumulaba hasta la última jornada cinco partidos consecutivos sin perder, el sexto mejor equipo de la segunda vuelta.

La mejor noticia para el equipo de Xàtiva es que el entrenador Abel Buades podría contar con todos los jugadores de la plantilla. La única duda es saber si este domingo Juanjo estará en condiciones de jugar. Desde el primer minuto del último partido sufre una fisura en la nariz. Si jugara lo haría con protección. En el Silla hay al menos dos bajas por sanción: Verdú y Bertó. Buades no quiso adelantar si repetirá el mismo once de la última jornada que ganó al Eldense con Óscar García, Keita y Salomé en el once de salida en el banquillo. Los emparejamientos de la jornada pueden suponer, en caso de victoria, subir puestos en la clasificación.