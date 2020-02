El ganador de la última Vuelta a la Ribera debuta con el INEOS de Froome

Quién no se acuerda de ese espigado corredor que en la 2ª etapa de la pasada Vuelta Ciclista Júnior a La Ribera del Duero protagonizó una extraordinaria escapada en solitario para dejar sentenciada la ronda.

Carlos Rodríguez. El corredor en las filas del Kometa hizo vibrar a toda la afición ese 23 de agosto de 2019 con una actuación memorable al alcance de muy pocos, como el propio patrón del que fuera su equipo, Alberto Contador. Fantástico.

Carlos Rodríguez durante su exhibición en la Vuelta a la Ribera. / Cadena SER

La hazaña del granadino y su extraordinaria temporada no pasaron desapercibidas para el pelotón profesional y el INEOS Team puso sus ojos en la figura andaluza. El propio Rodríguez desmentía durante la misma Vuelta a la Ribera la información publicada por un medio especializado sobre una posible oferta de la escuadra británica, que afortunadamente se confirmaba al final de temporada.

Ahora, ya oficial, y tras una pretemporada en una de las estructuras más potentes del panorama profesional, Carlos Rodríguez ha debutado este domingo en el TOUR UAE. El ciclismo se está nutriendo de grandes y jóvenes esperanzas como el belga Remco Evenepoel (Deucenik -Quick Step) o el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) o el colombiano Egan Bernal (INEOS Team) compañero del propio Rodríguez.

El corredor granadino durante su estreno este domingo en la prueba árabe. / Imagen facilitada

En una entrevista a los compañeros de as.com, el granadino afirmaba de cara a su debut este domingo en el TOUR UAE que "me siento muy bien por poder ir al UAE Tour. Estoy haciendo más horas para estar listo de cara a la carrera. La carretera mostrará si estoy bien o todavía no, pero estoy feliz con mi forma y espero poder demostrarlo. El equipo me ha dicho que en esta carrera intente ganar experiencia y ayudar al equipo en lo que pueda, sin presión".

Sin lugar a dudas una noticia que confirma el gran potencial y la proyección profesional que ofrece la ronda ribereña, que este año además ostentará la categoría UCI Internacional. Un paso más para seguir creciendo.