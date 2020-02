Koldo Mediavilla: "Lo ocurrido en Zaldibar afectará al respaldo electoral"

Reconoce Koldo Mediavilla en la SER que "ha sido una situación inédita" y que "en una tragedia humanitaria de este tipo, lo fundamental y prioritario es localizar los cuerpos de los dos operarios desaparecidos". A partir de aquí, debe hacerse con las medidas de seguridad necesarias, dar una solución a los elementos contaminantes y garantizar la salud pública. Según el responsable de Relaciones Institucionales del PNV, "ha faltado responsabilidad en determinados medios de comunicación" a la hora de dar crédito a rumores teniendo en cuenta que "hay un drama en el ambiente y los medios están para dar información veraz". A su juicio, ha habido "determinados ámbitos de amarillismo informativo que no son buenos ni para la verdad ni para la información general de la ciudadanía".

Mantiene Mediavilla que no cree que haya habido tanta información pública, con ruedas de prensa diarias, permanentes, en la zona, aunque admite "que el miedo es un elemento fundamental" y entiende la incertidumbre generada. Hace autocrítica, como la que ha hecho el Lehendakari, y mantiene que se ha actuado de forma digna y correcta. Preguntado sobre si teme que lo ocurrido en Zaldibar suponga un desgaste electoral para su partido, reconoce que "claro que va a afectar". Reconoce que "la sociedad tiene que testarnos y el pnv asumirá el veredicto de la gente", aunque cree que Zaldibar no puede ser valorado desde un rasero de ámbito electoral.

Negociación presupuestaria, Venezuela y PP



Respecto a la negociación presupuestaria en Madrid, dice Mediavilla que van a seguir de cerca el cumplimiento de los compromisos adoptados, en lo referente al calendario de transferencias y a la encomienda de la Y vasca. Dice que desconocen cuándo y de qué manera se van a negociar esas cuentas, pero están dispuestos a mantener la estabilidad.

Sobre la visita del embajador de Guaidó en España a Vitoria, la recepción del Lehendakari mañana y el llamado "caso Delcy", se pregunta "si el Estado Español no tiene más prioridades que dedicar dos semanas del ámbito político a este caso". Dice que Ábalos debe dar todas las explicaciones en este caso que la derecha está aprovechando para sacarlo de contexto.

Respecto a la situación en el PP vasco y la posibilidad de que Alonso pueda seguir o no como candidato, Mediavilla dice que no lo sabe y no quiere entrar en problemas de casa ajena, aunque recuerda que, como ya apuntó en su momento, "la deriva del PP no tiene freno" y "Casado va a hacer lo que ni la Gürtel ni Aznar han conseguido, hacer al PP vasco irrelevante en Euskadi".