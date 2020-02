El rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se reunirán en breve para definir el desarrollo de La Ciudad de las TIC en las instalaciones de la antigua fábrica de armas. La UDC concretará el proyecto en los próximos días, después de la cesión del terreno por parte de del Ministerio de Defensa. Empresas como Indra, R, Éveris o Cinfo son algunas de las que han manifestado su interés por un proyecto de propiedad pública, aunque será gestionado por un consorcio u otro ente en el que participen instituciones y entidades privadas. La fórmula aún está por determinar.

Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Cluster de las TIC de Galicia, ha estado en la última edición de A Coruña Opina: "En Galicia se echa de menos un espacio físico donde puedan aterrizar multinacionales de otros países que están buscando ese tipo de espacios por todo el mundo".

El 9 de marzo finaliza el plazo de la convocatoria de ayudas abierto por la Xunta para empresas relacionadas con la innovación y a la que se ha presentado el Cluster de la Ciudad de las TIC. La partida presupuestaria consignada por la administración autonómica, vía créditos, es de 16 millones de euros.

A ejecutar en los próximos tres años. Las ayudas serán de cinco millones como máximo para cada proyecto. A la convocatoria han concurrido 26 propuestas, según ha anunciado el Director del Igape, Juan Cividanes: "Buscamos apoyar a los mejores proyectos que puedan desarrollar esos centros de fabricación avanzada".

La inversión global del proyecto será de 50 millones de euros, de los que se invertirán unos 20 en la primera fase para rehabilitar las naves de la antigua fábrica de armas. El Concello de A Coruña pide altura de miras. José Manuel Lage, portavoz del gobierno municipal pide unidad entre el Concello, la Xunta, el Cluster y la UDC: "Planificar pensando no presente e no futuro e incluir a todo un sector tecnolóxico, punteiro e que debe ser referencia en termos económicos".

La solución en clave de movilidad y equipamientos en Pedralonga es una de las demandas de los vecinos de la zona. Piden que se les tenga en cuenta. Álvaro Pérez, portavoz de la Plataforma vecinal, se pregunta cómo se va a integrar este proyecto con el área de Pedralonga: "Todas estas realidades están no aire, queremos que se poña o plan sobre a mesa, coñecer e participar na definición do proxecto porque o que non é de recibo é que o último termo nesta ecuación sexan os veciños".

El 70% de las empresas del sector TIC de Galicia están instaladas en el área coruñesa. La Universidad estima la creación de unos 2.500 puestos de trabajo en el futuro complejo de la innovación y la investigación y su traducción en distintos ámbitos de la sociedad.

El proyecto Ciudad de las TIC se desarrollará por fases. De los 127 mil metros cuadrados del terreno de la antigua fábrica de armas serán ocupados en una primera fase unos 35 mil. Un amplísimo solar en el que se edificaron seis naves de grandes dimensiones y que albergarán a las empresas. Son inmuebles cuyo estado de deterioro es patente y que necesitarán una importante rehabilitación. La Universidad calcula que en dos años podrán estar ya instaladas las primeras compañías. Administraciones y sector privado coinciden en que este proyecto es una oportunidad para que Galicia se convierta en el referente del noroeste español en el ámbito de la investigación y la innovación, en un vivero empresarial, en un centro de formación especializada y de creación de empleo de calidad. La retención de talento es, sin duda, uno de sus mayores retos.

En A Coruña Opina hemos visitado los proyectos que ya están trabajando en el Citic.