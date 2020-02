"Todos los errores que se pueden cometer a lo largo de una temporada, los hemos hecho aquí"

Derrota muy dolorosa la que sufrió el Xerez DFC este domingo en Lepe ante el San Roque. Los azulinos rozaron el ridículo en una segunda parte espantosa ante un rival que aprovechó los regalos de la zaga visitante.

El partido tuvo dos caras, una aceptable en la primera mitad y otra esperpéntica en la segunda. Josu Uribe lamentó al término del encuentro (5-1) los fallos de su equipo: “En 15 o 20 minutos hicimos todos los errores que se pueden permitir en una temporada, regalamos los goles y fue una pena”, lamenta el asturiano.

“La primera parte fue competida ante un equipo muy difícil, -añade Uribe-, no le dejamos correr ni estar cómodos y llegamos bien por un lado y otro, tuvimos finalización. Luego, en cinco minutos de la segunda parte tuvimos dos errores que los puedes tener a lo largo del año nos han matado, nos han condicionado, pero hay que seguir”.

El entrenador xerecista quiere pasar pronto página porque a la vuelta de la esquina está el siguiente partido en casa ante Los Barrios y “hay que seguir trabajando, queda una jornada menos y estamos en la misma posición, me quedo con eso. Quiero analizar bien lo que ha pasado porque han sido dos errores individuales”.

Uribe no escondió su enfado con las concesiones de su equipo en Lepe, “es lógico que esté enfadado, pero son cosas que tenemos que hablar dentro. No estoy contento con la segunda parte porque las acciones de los dos goles son totalmente evitables y luego el equipo agacha la cabeza y nos superan los regalos de los dos goles y, a partir de ahí, el partido se convierte en un ida y vuelta. Hay que cerrar el capítulo y pensar en el siguiente, que es el jueves. Señalar a los jugadores que no han estado bien hay que hacerlo dentro, no fuera”.