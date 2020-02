Valeria Vegas nos traslada al Gay Club, un local transgresor y pionero en Madrid

Hoy viajamos a un lugar transgresor y pionero. El local Gay Club, cuyo nombre no deja lugar a dudas de qué iba la cosa. Se encontraba en los bajos del Hotel Nacional, situado en el Paseo del Prado, 48, casi haciendo esquina con Atocha. Lo curioso, insólito y singular es que el local abrió sus puertas a finales de 1974, cuando todavía quedaban 11 meses para que falleciese el dictador.

Pero no fue tarea fácil, porque la censura hizo su trabajo, hasta el punto de que el día del estreno, no pudieron estrenar... Y se aplazó al día siguiente. Por ejemplo, a uno de los bailarines no le dejaban salir porque iba con unas botas de cowboy... ¡Plateadas! Y una hebilla de plata, y alegaron que "los hombres no usaban esas cosas". Por otro lado, le prohibieron usar pelucas y vestidos a la estrella del espectáculo, que no era otro que el transformista Paco España.

Paco fue considerado el transformista más popular, y por ende mejor pagado, de aquellos años de la Transición. Era el emblema del Gay Club. Canario, casado, con hijos. Aportó descaro y humor a los escenarios, además de imitar a Lola Flores, envuelto en polémica. Durante esos meses en los que todavía había una dictadura, que flaqueaba, tenían un truco para lidiar con la censura. El empresario puso una luz roja en los camerinos, que se podía activar desde la taquilla, de manera que cuando se encendía ya estaban avisados de que entraba la censura, y hacían otro tipo de espectáculo, más adaptado a la moral del momento.

Las labores de maestro de ceremonias, si no estaba Paco, caían en manos de Pierrot y Pavlovsky, entre otros. Y por supuesto estaba la figura de las vedettes, tales como la brasileña Yeda Brown, Elianne o la hoy popular Carla Antonelli, que desbordaba sensualidad al ritmo de Grace Jones. Entre los títulos de los espectáculos, destacaron "Loco, loco cabaret", "Burbujas Gay", "Libérate", "Gay Story", "Plumas en la noche" y "Locas de amor". La sala abría todos los días, hacían dos pases y cerraban a las cinco de la madrugada. Y hubo una época en que los miércoles anunciaban que "por cortesía de la casa, las señoritas acompañadas entran gratis".

Tenía una capacidad para casi 500 personas, algo poco usual...antros. Algo muy habitual del Gay Cluberan los homenajes, que igual se lo hacían a José Sacristán, que a Sara Montiel, Marifé de Triana o Estrellita Castro.

La sala se hizo aún más popular cuando, en 1980, se estrenaba la película "Gay Club", protagonizada por cómicos de la talla de Josele Román, Paco Algora y Florinda Chico. Realmente no iba sobre el local, sino sobre unos amigos que toman como referencia el club de Madrid, para montar ellos uno mismo en su pueblo, aprovechando el fin de la represión en España. Lo cierto es que la película no trascendió, pero al menos contaba con algunas de las figuras del cabaret como los ya citados Elianne y Paco España.

Fue en el verano de 1984 cuando Gay Club cerró sus puertas para siempre, tras diez años de éxitos. También el hotel que estaba arriba, El Hotel Nacional, estuvo clausurado, aunque tuvo mejor suerte y reabrió en 1995, hasta hoy. Aquellos artistas se desperdigaron y el Gay Club es ya una reliquia de la noche madrileña.