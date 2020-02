"Siempre pensé que iba a parar"

Habla muy rápido, como si quisiera que su pesadilla pasara a la misma velocidad. Pesadilla que comenzó en febrero de 2019 con una llamada profesional de rutina. Un cliente del turno de oficio tenía dudas sobre el procedimiento de embargo en el que estaba inmerso. No localizaba a su abogado y le llamó a ella. Era la procuradora que estaba al tanto de todos los trámites. Más tarde supo que su abogado le había bloqueado por algo parecido, pero no le dijo nada.

Fue una conversación de trabajo, como tantas otras. Pero a partir de ahí, las llamadas y los mensajes cambiaron de tono. Mensajes de audio por WhatsApp, de texto, cartas. De la amabilidad a mensajes violentos, con amenazas, de carácter sexual o "amoroso". Cada minuto, cada segundo. Así hasta superar los 20.000 mensajes que ha presentado como prueba en su denuncia. De nada sirvió haber bloqueado su teléfono. La policía detuvo a su acosador en agosto del año pasado, aun así sigue enviándole cartas a casa desde la cárcel.

Blanca, como nos ha pedido que le llamemos tiene 49 años. No conoce a su acosador, pero su vida ha cambiado. La suya, la de su marido y su hijo. Siempre alerta, siempre mirando en el hueco de la escalera o en el portal al entrar en casa. Dejó de llevar a su hijo al colegio, o al parque como hacía todos los días, y comprobó cómo algunos padres, del colegio en los que había confiado y a los que había contado por lo que estaba pasando les evitaban. "Todo por miedo a que le pudiera pasar algo a sus hijos, eso fue lo que más me dolió". Y llegó el día en el que dejó de salir a la calle por miedo.

El jueves arropada en la sala del tribunal por una veintena de abogados de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), declaraba separada del acusado por un biombo en el primero de los juicios que se celebra. Este por quebrantamiento de condena. Pero no será el único. En total, se enfrenta a una condena que puede alcanzar los 14 años por varios delitos de acoso, amenazas y quebrantamiento de la orden de alejamiento. El médico forense que testificó no apreció indicios de problemas psiquiátricos.

"Siempre pensé que iba a parar, pero no lo hizo a pesar de que le advertí que le podía denunciar por acoso" como hizo. "Lo que me asusta es que se cree con derecho a hacer lo que le da la gana". Bloqueó sus llamadas, pero no podía cambiar de número porque es el enlace con todos sus clientes. Su fuente de ingresos.

"Ha sido una auténtica locura. En nuestro trabajo, explica aún con la tensión de haber estado a apenas dos metros de él en la sala, no se nos puede pasar nada, todo son plazos. Sin dormir y con la tensión cualquier error es una demanda. Estoy agotada. Ha dejado el turno de oficio, mientras continúa el tratamiento psicológico.

Abogados del turno de oficio de Madrid piden un cambio legislativo que le confiera a este profesional el estatus de autoridad como ocurre con médicos y profesores. Buscan mayor protección contra los casos de acoso y agresiones que aseguran se producen con más asiduidad de lo que trasciende, según reconoce el Colegio de Abogados. Especialmente en el caso de los letrados del turno de oficio, como denuncian en ALTODO, asociación que los representa. Acoso y agresiones que no trascienden según estos letrados porque "hay compañeros que tienen miedo de denunciar para que no interfiera en su vida profesional y personal".