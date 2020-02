Dino Radoncic y Kevin Tumba están con sus selecciones mientras solucionan su futuro

El UCAM Murcia CB continúa ejercitándose de cara al compromiso en liga regular que tiene próximamente el 1 de marzo ante Obradoiro. Entre los jugadores que están trabajando se encuentra Sakota, que ya sabe que no cuenta para el proyecto murciano en la presente campaña. Al margen de eso, dos de los jugadores que tampoco entran en los planes de Sito Alonso son Radoncic y Kevin Tumba, que también han estado ejercitándose con total naturalidad hasta que han recibido la llamada de sus selecciones en este parón, Montenegro y Bélgica respectivamente.

La remodelación de plantilla que ha planteado la entidad universitaria ha hecho que algunos jugadores estén sin sitio en el equipo, sobre todo con la llegada de piezas que esperan ser importantes como Delroy James, Radicevic o Malmanis. En el seno murciano hay paciencia, pero desean que la situación pueda desbloquearse cuanto antes. Los jugadores quieren competir y están escuchando ofertas de otros clubes para que el UCAM pueda darles salida sin que ello suponga un perjuicio económico para el club.

Según ha podido saber La SER, esta situación no se prolongaría en demasía en el tiempo, ya que los movimientos de bajas definitivas podrían producirse a final de mes. No obstante, el UCAM se guarda un as bajo la manga. Si alguno de sus recientes fichajes cae lesionado o tiene algún problema físico, el técnico madrileño podría 'tirar' de los descartados Radoncic, Sakota o Tumba para suplir algún contratiempo, por lo que no sería descabellado volver a verles con la camiseta universitaria si algún compañero sufre algún percance, de ahí que continúen entrenando en la misma dinámica que el resto y sin estar apartados.