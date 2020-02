El FC Cartagena firma las tablas en un encuentro para olvidar

El Algeciras recibió a un Cartagena que tenía que engancharse de nuevo a las buenas sensaciones en competición doméstica. Tras la victoria del Efesé en la pasada jornada por la mínima, el conjunto de Borja Jiménez salió al verde muy despistado y confuso. Tampoco propuso mucho fútbol el Algeciras, que basó su juego en pelotazos largos sin ideas en el centro del campo.

Las llegadas albinegras brillaron por su ausencia. Fútbol lento y sin creatividad, esa fue la tónica visitante, donde la zaga buscó balones arriba para que Elady y Vinicius la bajasen. No hubo fortuna, de hecho, el Cartagena se metió en un serio problema en el minuto 21. Un agarrón claro de Carrasquilla a un futbolista rival que hizo que el árbitro pitase penalti. No vaciló Iván Turrillo, que introdujo la bola en las redes locales.

Cuando peor lo estaba haciendo el Cartagena, Vinicius Tanque se puso las mallas de superhéroe para alzarse sobre los centrales locales y conectar con la cabeza un centro magistral de Forniés. Era el momento de reaccionar y a raiz del gol del brasileño, los albinegros se conectaron al encuentro.

Elady propinó un disparo fortísimo con la zurda en el inicio de la segunda mitad que dejó al línea con las dudas de si pitar gol o no. Finalmente el tanto no subió al luminoso, sin embargo no hubo más ocasiones claras y el partido continuó durmiéndose para dejar paso a que el colegiado pitase el final. Un empate que sabe muy poco para el FC Cartagena, con ocho saques de esquina que lanzaron los locales en todo el encuentro por dos del Efesé en el minuto 90.