El Real Murcia doblega al UCAM en el derbi de la capital

El Real Murcia gana, por primera vez, el derbi de la capital como local. Los de Adrián Hernández dominaron de principio a fin un encuentro que mejoró con el paso de los minutos y que acerca a la entidad pimentonera a la permanencia en la división de bronce del fútbol español.

El Murcia saltó al verde con Tanis en portería; línea de cuatro con Álvaro Rodríguez, Antonio López, Edu Luna e Iván Pérez; mediocentro para Armando; Juanma Bravo y Víctor Meseguer en fase de creación con Dorrio en la izquierda y la sorpresa de Javi Pedrosa en la derecha; con Rafa Chumbi en punta.

Por su parte, los universitarios innovaron con Iricibar en portería; línea de tres con Johan, Hugo Álvarez y Albizua; Adán Gurdiel y Barbosa en las bandas; doble pivote con Mario Robles y Ayala; y la línea más adelantada era para Javi Moreno en la derecha, Dani Segovia en el centro y Mustafá en la izquierda.

Un nuevo tipo de sistema que no benefició a los de Asier Santana que sufrieron una desconexión total entre ataque y defensa. El Murcia dominaba el terreno de juego pero no creaba ocasiones de gol hasta que en el minuto 31 Dorrio se coló para poner un centro preciso que remató Chumbi y sacó Iricibar in extremis.

Y la jugada cambió el grana por el azul y dorado en las botas de Mustafá, que corrió hasta línea de fondo buscando a Dani Segovia pero Tanis se interpuso en el envío. Una jugada doble que animó una aburrida primera parte que finalizó con otra gran intervención de Iricibar al disparo lejano de Juanma Bravo desde la frontal.

La segunda mitad comenzó de nuevo con dominio grana y fue Víctor Meseguer el que materializó la superioridad con un disparo lejano al que no llegó el guardameta universitario y que se adentró tras tocar el palo. Éxtasis en la grada y bufandas al viento: el Murcia estaba ganando al UCAM por primera vez en su estadio.

Aunque pronto llegó el miedo con dos ocasiones clarísimas de los de Santana. La primera, de Javi Moreno, que arrancó en el centro del campo, superó a Pedrosa y a Iván Pérez, cambio de sentido dentro del área y chut fortísimo que sacó las telarañas a la escuadra de Tanis aunque la bola salió repelida.

En la siguiente jugada fue Mayoral el que rozó el empate con un disparo al larguero. El run run de la grada se hacía más fuerte hasta que Dorrio puso un centro al que no llega Pedrosa, la bola se queda muerta dentro del área y Toril la hace suya para anotar el segundo a la media vuelta. Golpe durísimo que se quedó corto con el golazo de Dorrio que arrancó la moto y desde otro código postal cruzó el balón para hacer el tercero.

Javi Moreno maquilló el marcador con un gran disparo desde fuera del área antes del pitido final. El Real Murcia mantiene la octava posición en la tabla con 36 puntos, mientras que el UCAM Murcia CF cae a la undécima con los mismo 33 con los que arrancó el encuentro.