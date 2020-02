El sueño de Champions es Real

La Real Sociedad apunta a la Champions League con una goleada solvente y contundente sobre un Valencia que hace aguas y que se ahoga en una semana en la que recibió cuatros goles en Italia y otros tres en el Reale Arena. Los goles de Merino, Monreal y Januzaj catapultan a una Real que sueña a los grande, al sumar su sexta victoria consecutiva delante de su afición, algo que no ocurría desde hace 24 años. El Valencia se vino abajo ante la intensidad de los donostiarras, en ataque estuvo desaparecido y en defensa dio todo tipo de facilidades. Los txuri-urdin marcaron en momentos claves del partido, al comienzo de cada parte y al filo del descanso. Y anuló completamente a un Valencia que deambuló sobre el césped del Reale Arena y volvió a dejar patente que fuera de casa es un equipo demasiado vulnerable. Y así es muy difícil optar a objetivos grandes.

Y eso que el Valencia comenzó bien el partido, plantando cara a una Real Sociedad que en el Reale Arena suele salir apretando a su rival y apabullándole a través de quitarle el balón. Pero el equipo de Celades fue capaz de anular la posesión de los txuri-urdin, a los que les costó adaptarse al escenario del encuentro. Bien replegado, el Valencia trataba de hacer daño corriendo a la espalda de la adelantada defensa de los donostiarras. Pero las ocasiones claras no llegaban, solo algún acercamiento tímido de Gameiro y Ferran Soler. La Real se fue asentando sobre el terreno de juego y poco a poco empezó a adueñarse del balón. Gracias a ellos, sus laterales empezaron a llegar a línea de fondo, porque la idea de la Real era hacer pequeño el campo, ahogar su zona de creación, y así obligarle a tener un mayor desgaste para hacerle pagar el esfuerzo del miércoles contra el Atalanta.

Al Valencia le costaba correr hacia atrás, la presión de la Real le llevaba a tener pérdidas peligrosas en zona de tres cuartos, y empezaba a sufrir. Domenech tuvo que lucirse en un disparo raso seco de Isak desde la frontal, y Ødegaard rozó el poste con otro buen disparo. Pero fue Zaldua el que estuvo más acercado con una buena internada desde la derecha y un centro preciso y medido a la cabeza de Mikel Merino, que llegó desde la segunda línea para rematar de cabeza libre de marca. El equipo che le afectó mucho ese primer gol realista, aunque trataba de estirarse en busca de la portería de Remiro, pero el meta de Cascante estuvo inédito en toda la primera parte. Y al final de esos primeros 45 minutos, la Real castigó la mala actuación valencianista con el 2-0 de Monreal tras un saque de esquina desde la izquierda que prolongó Elustondo y remató libre de marca Monreal en el segundo palo. La defensa del Valencia volvía a quedar en evidencia antes del descanso.

Tras el descanso, el Valencia terminó de hundirse con el golazo nada más comenzar la Segunda parte de Adnan Januzaj, que culminaba el subidón de la Real Sociedad y el desastre del equipo valencianista, que no tuvo ni un ápice de capacidad reacción, y solo cuando en el marcador figuraba un claro 3-0 intentó esti atarse y mirar a la portería de Remiro. Fue con un córner de Parejo y un remate a bocajarro de cabeza de Wass al que respondió de forma soberbia Alex Remiro con un paradón. Fue lo único destacable en ataque de un Valencia que hizo aguas por todos los lados; por deméritos propios, y porque enfrente se encontró con una Real imponente, que no ganó por más diferencia porque no quiso hacer sangre, y se dedicó en los minutos finales a coger aire, dar descanso a algunos jugadores fundamentales y dar minutos a otros que deben ser importantes de aquí al final de liga, como por ejemplo Willian José. Y aún así tuvieron opciones para marcar más goles. Esta Real sí es de Champions. Y el Valencia mucho tendrá que cambiar si quiere pelear al final de liga por terminar entre los cuatros primeros.