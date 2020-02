Barbón no renuncia a que el AVE llegue a Gijón, pero tiene otras prioridades

El Gobierno del Principado no renuncia a que el AVE llegue hasta Oviedo, Gijón y Avilés frente a los planes del gestor de infraestructuras ferroviarias (Adif), si bien considera que hay otras prioridades, como la apertura de la Variante de Pajares o la mejora de las red de cercanías.

En estos términos se ha expresado el presidente, Adrián Barbón, ante los planes que baraja el administradps de infraestructuras de llevar la alta velocidad ferroviaria (AVE) hasta Pola de Lena y que a partir de ahí los trenes cambien de ancho y utilicen las vías convencionales para llegar hasta la capital asturiana, Gijón o Avilés.

El presidente ha aclarado que eso no significa que los viajeros tengan que bajarse del tren en Pola de Lena, lugar donde terminan las obras pendientes, sino que seguirá hacia las ciudades adaptándose a la vía y reduciendo la velocidad. "No renunciamos a que el AVE continúe a Oviedo y Gijón, por supuesto que no, pero la prioridad para el Gobierno de Asturias es que de una puñetera vez se abra la Variante de Pajares", ha señalado Barbón tras participar en el cementerio civil de Mieres al tradicional homenaje que el SOMA-UGT y el PSOE rinden a Manuel Llaneza.

Barbón ha recordado que hasta la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, dijo en pasado viernes en Oviedo que hay que poner fin a esta pesadilla y poder finalizar el próximo año las obras de la variante ferroviaria, iniciadas hace 18 años. El presidente asturiano ha incidido en que no van a renunciar a "ningún proyecto de extensión" del AVE en Asturias, pero que también hay que atender otras prioridades, como la mejora de la red de cercanías "una reivindicación constante del Gobierno".

Barbón ha añadido que al Gobierno no les ha comunicado que vaya a haber cambios sobre la última fecha dada para la finalización de la obra, en la que ya se han invertido más de 3.500 millones de euros, por lo que siguen barajando que en 2021 estará totalmente finalizada la Variante, cuya apertura al tráfico comercial se verá condicionada a las pruebas de seguridad que debe superar.

Trabajo conjunto

Los pronunciamientos en clave municipal no se han hecho esperar. Desde Gijón, la alcaldesa, Ana González, ha dicho que "Adif llega hasta donde llega" y ha explicado que el Gobierno asturiano trabaja con los distintos ayuntamientos para que el AVE sea una realidad.

González ha considerado "positivas" las declaraciones de las presidenta de Adif porque, ante la "incredulidad" que existía respecto a la llegada de la alta velocidad a Asturias, ha fijado un año como plazo. "Ya sabemos que en 2023 tendremos AVE al menos hasta Pola de Lena", ha insistido.