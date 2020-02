"Nos cuesta más pedir ayuda para nosotros mismos que para otras personas"

Ir al psicólogo sigue viéndose, en muchas ocasiones, como un fracaso personal por no saber solucionar o afrontar problemas que deberíamos gestionar solos, así lo afirma Ana Ordóñez, psicóloga de Motilla del Palancar que asegura que por suerte cada vez más gente se acerca a los profesionales de la psicología para buscar ayuda profesional y cada vez lo hacen más abiertamente.

Hoy 24 de febrero se conmemora el Día de la Psicología y tal y como afirma Ana Ordóñez, a veces nos da miedo no poder poner nombre a lo qué nos ocurre y no saber cómo afrontarlo y para esto es importante el trabajo de los profesionales de la psicología, que no van a juzgar ni a opinar sobre lo que nos ocurre, sino simplemente intentarán ayudarnos y darnos herramientas para afrontar el bache o la etapa complicada que estamos pasando.

Sigue habiendo cierto estigma relacionado con el hecho de ir al psicólogo, aunque asegura Ana que se lleva gratas sorpresas porque cada vez más gente habla abiertamente de sus visitas al psicólogo y se está eliminando la visión negativa que ha tenido históricamente.

“A veces cuesta entender que igual que cuando estamos enfermos vamos al médico, o cuando se rompe el coche vamos al mecánico, cuando tenemos algún problema emocional o anímico tenemos que ir al psicólogo”, un profesional que en la mayoría de los casos podrá ayudarnos a mejorar la situación en la que nos encontremos y que en un alto porcentaje formará parte de nuestra vida de forma puntual porque la mayoría de los casos se solucionan y mejoran con asistencia temporal. “No tiene por qué ser para toda la vida, a veces son solo baches y malos momentos que mejoran muy rápido”.

También asegura Ana que cuando es alguien de nuestro entorno el que muestra síntomas de pasarlo mal enseguida buscamos ayuda, pero cuando el problema lo tenemos nosotros mismos nos cuesta mucho más dar el paso, algo que espera que vaya cambiando porque si nosotros no estamos bien tampoco lo estará nuestro entorno más cercano. “Las personas que nos quieren desean vernos bien”.

Aquí puedes escuchar toda la entrevista realizada a Ana Ordóñez, psicóloga en Anavanti, en Motilla del Palancar.