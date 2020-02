Los condenados insisten en su inocencia

Varias decenas de personas se concentraban esta mañana en Burgos en apoyo de los tres futbolistas condenados por la Audiencia Provincial a 38 años de cárcel cada uno al considerarlos culpables de agresión sexual contra una joven de Aranda de 15 años y cooperadores necesarios de los delitos cometidos por sus compañeros. Esta manifestación y otra en sentido contrario, de apoyo a la denunciante, se habían convocado coincidiendo con la cita que había fijado para esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para deliberar sobre los recursos a la sentencia presentados por la defensa. Aunque esta reunión se ha aplazado a este jueves “por motivos de agenda”, eso no ha impedido que familiares y amigos de los deportistas procesados hayan salido con varias pancartas apelando a la presunción de inocencia y proclamando que “sin pruebas no hay delito”.

Uno de los familiares de los condenados se encargaba de leer un manifiesto en su nombre, que en el que mostraba su confianza en la justicia y aclaraba que no piden una rebaja de condena, sino la absolución de los acusados, aclarando a continuación que son los primeros que están en contra de las agresiones sexuales y defienden su persecución, pero también el de las denuncias falsas, entendiendo que ésta es una de ellas, entendiendo que “su versión está plagada de contradicciones”. “¿Cómo es posible que en su denuncia cuente que fue agredida sexualmente por tres jugadores y omita que había una cuarta persona? ¿Cómo es posible que no se haya valorado la declaración del único testigo directo? ¿Cómo se puede afirmar en la sentencia que no está probado que el cuarto jugador se encontraba allí cuando existe un musically que lo demuestra?”, se preguntan en este comunicado.

Dos de los tres procesados han acudido también a esta concentración para insistir públicamente en su petición de que el TSJ revise a fondo el sumario y tenga en cuenta cuestiones que consideran que la Audiencia Provincial ha discriminado y que podrían cambiar radicalmente la sentencia, como es el testimonio de cuarto jugador, compañero de los procesados, que estuvo en el piso el día y hora en que supuestamente ocurrieron los hechos. “Sólo digo que confío en la Justicia, que el juicio que parece que no se ha celebrado, que se celebre y que se tengan en cuenta todas las pruebas”, afirmaba Raúl Calvo.

Su compañero de filas Víctor Rodríguez, por su parte, insistía en que confía en que las instancias judiciales superiores hagan la justicia que hasta ahora ha brillado por su ausencia, aunque a día de hoy reconocía el estado de abatimiento en que se encuentran los tres futbolistas en la actualidad.