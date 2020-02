Mar Alcalde rompe su silencio

La portavoz del grupo socialista arandino manifiesta su disconformidad con el borrador de presupuestos del equipo de gobierno y muy especialmente del capítulo que plantea subir las retribuciones de los concejales por sus asistencias a plenos y reuniones de la Junta de Gobierno y comisiones informativas. Mar Alcalde ha roto su silencio desde que a finales del pasado mes de enero se disolviera la ejecutiva local, en la que ella ejercía como secretaria general al dimitir en bloque diez de los doce miembros que la componían. Y lo ha hecho para desmentir las afirmaciones de otros compañeros que le acusan de haber negociado a espaldas del partido y del grupo municipal estas posibles subidas. Alcalde afirma que ella nunca ha negociado nada con otros partidos sin conocimiento del suyo e insinúa que esta práctica sí es propia de otros compañeros, que se lo atribuyen a ella por aquello de “cree el ladrón que todos son de su condición”. “Yo lo que hice en su momento fue tomar un café con un portavoz municipal, como hecho con tantos otros compañeros y gente del Ayuntamiento y no del Ayuntamiento y tener una charla informal en la que se me habla de una propuesta y yo soy bien clara en ese sentido y dije que no me comprometía absolutamente nada, simplemente a verlo detalladamente en las comisiones informativas en las que lo presente”, asegura Alcalde, que le “han querido sacar muchas cosas, pero sobre todo son excusas cuando te quieres cargar de razones, valga la redundancia, para cargarse a tu secretaria general”.

La todavía portavoz municipal del grupo podría dejar de serlo si así lo decide la junta gestora formada para tramitar una nueva asamblea general y resolver la crisis interna eligiendo una nueva ejecutiva. Aunque dice que no tiene constancia todavía de que este órgano provisional haya recibido el visto bueno de las altas instancias del PSOE, asegura en una nota que ha hecho pública que le va a trasladar su postura de votar en contra del presupuesto. Con respecto a la subida de las retribuciones no salariales de los ediles, considera que no garantiza que esta medida vaya a redundar en mejorar la gestión política del Consistorio. En cambio considera que la alternativa válida es la de que haya más concejales liberados, como está la alcaldesa. A este respecto aclara que ese no sería nunca su caso en este mandato al estar ejerciendo también de diputada provincial. “La forma de garantizarse que la gente que está en el Ayuntamiento, de verdad trabaje por el Ayuntamiento es con liberaciones, como lo están haciendo en otros ayuntamientos Ayuntamiento de Burgos Ayuntamiento de Miranda de Ebro la propia Diputación de Burgos y yo creo que sería lo mejor para los contribuyentes, para nuestros vecinos que tendrán la seguridad de que alguien está liberado para hacer gestión municipal”, añade la portavoz municipal socialista.