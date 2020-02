Los alcaldes mineros llevan a Bruselas sus alegaciones contra el reparto de los Fondos de Transición Justa

Los alcaldes mineros presentan sus alegaciones contra el reparto de los Fondos de Transición Justa europeos. Reivindican hoy en Bruselas un reparto más justo de los conocidos como"fondos verdes", ayudas llamadas a aliviar los efectos económicos y sociales en las regiones más afectadas por el cambio de modelo energético fijado por la propia Unión Europea. Una delegación de ACOM España, la Asociación de las Comarcas Mineras, ha participado este lunes en el pleno del Comité Económico y Social Europeo.

Cierre de minas de carbón y cierre de las centrales térmicas que queman carbón. Todo ello forma parte de la descarbonización a la que se enfrentan territorios como Asturias, y más concretamente las cuencas del Nalón y del Caudal.

Los alcaldes de las comarcas mineras españolas, asociados en ACOM, han insistido en Bruselas, en el marco del pleno del Comité Económico y Social Europeo, en que en España ese proceso ha sido exprés para cumplir con las directivas europeas y exigen un cambio de criterio que tenga en cuenta ese esfuerzo a la hora de repartir los Fondos de Transición Justa, algo que no se ha hecho a la vista de la propuesta inicial de la Unión Europea. De un montante total de 7.500 millones de euros que se destinarían a este tipo de ayudas, España sólo recibiría poco más de 300 millones, frente a los 2.000 millones de Polonia, que no ha tomado ninguna en el marco de la transición ecológica, o los casi 900 millones para Alemania. Desde Asturias han viajado a la capital belga el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez y la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, que explica que la Unión Europea no puede discriminar a los territorios que cumplen sus normativas

El gobierno español, así como el gobierno asturiano también se han manifestado en contra de la propuesta de reparto de los fondos verdes. La alcaldesa de Langreo, espera que España se mantenga unida y firme ante la Unión Europea para que se valore a los territorios verdaderamente comprometidos con la transición ecológica.

La delegación desplazada a Bruselas por parte de la Asociación de las Comarcas Mineras aprovechará su viaje para reunirse también con los europarlamentarios españoles.