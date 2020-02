Pablo Aguado: "Siempre estamos dispuestos a venir a la Goyesca"

La asociación rondeña Tauromundo entregó el pasado viernes en el Convento de Santo Domingo sus premios a los triunfadores de la temporada taurina. Unos galardones en los que se ha querido destacar el trabajo y el talento de dos rondeños. Hablamos de Javier Orozco, que ha sido reconocido como Mejor Novillero, y Moli de Ronda, que en este caso ha sido premiado como triunfador de la Novillada de feria.

Por otro lado, el colectivo taurino ha destacado como mejor ganadería la gaditana Fuente Ymbro y entregado su premio a la difusión taurina al portal Mundotoro. Uno de los premios más importantes, el de triunfador de la temporada 2019 ha recaído en la figura de Miguel Ángel Perera. Y finamente la mejor faena ha sido para Pablo Aguado.

El diestro, que estuvo presente en la gala, se mostró muy orgulloso ante nuestros micrófonos por recibir este premio y confesó a este emisora su de deseo de volver a la corrida Goyesca de Ronda, donde ya triunfó el pasado año como sustituto de Roca Rey: "Ojalá, claro, aquí siempre estamos dispuestos a volver". Aguado ha declarado que su presencia en la corrida rondeña fue "uno de los momentos más bonitos del año pasado". No obstante, el torero ha asegurado que aún no ha recibido ninguna llamada de Francisco Rivera para la próxima Goyesca: "no, todavía es pronto para empezar a montar esto".

En este sentido, el ex matador de toros afirmó hace unas semanas que está barajando dos fechas para la tradicional cita taurina, el 29 de agosto o el 5 de septiembre, aunque todavía no tenía"nada claro" ya que todo se resolverá en base a la disponibilidad de los toreros que Rivera desea que vengan a la Goyesca.