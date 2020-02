Cumplir la ley, o no

Tengo que confesar que yo, que paso poco por Córdoba, no me voy a acostumbrar nunca a llamar Foro Romano a la antigua calle Cruz Conde. Sobre todo porque la última vez que pasé por allí, la mitad de los negocios tradicionales habían echado la persiana, y yo siempre me he imaginado un foro romano como algo más animado. Parecido es también lo de la Avenida del Flamenco en la que, hasta donde yo sé, no hay ni un tablao en el que alguien se arranque por alegrías.

En cualquier caso el alcalde prometió en campaña que cumpliría la ley, la Ley de Memoria Histórica se entiende, y ahora parece que se lo ha pensado mejor. Ahora van a llamar a la calle José Cruz Conde, simplemente Cruz Conde, el nombre popular, y la avenida será Vallellano, sin conde.

Independientemente de las opiniones personales, lo preocupante de estos fenómenos es lo simbólico, el vamos a cumplir la ley pero poco, o a nuestra manera, o, directamente, no la cumplimos. Porque esto se parece bastante a cuando aparcamos mal, pero sólo por unos centímetros. El problema es que puede que nosotros no convenzamos al agente de policía y nos terminemos comiendo la multa.

Cuando aquí en Alemania me preguntan qué pasa con la derecha española, por qué es tan difícil equipararla a los cristianodemócratas alemanes, se me ocurren ejemplos como éste. La derecha española defiende la ley o las leyes que le parecen bien. El resto no les interesan tanto. Lo vemos contínuamente, por ejemplo, con la defensa de la Constitución, en cuanto a la unidad de España y a sus símbolos. Cuando se habla de la defensa de la dignidad humana, se hace menos interesante.

El del cambio de nombres puede parecer un asunto banal, pero deja claro que si el Partido Popular no consigue desprenderse de la sombra de su pasado, no es sólo porque haya partidos que quieran recordárselo contínuamente.