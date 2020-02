Bergantiños lamenta la falta de criterio arbitral

El capitán del Deportivo, Alex Bergantiños, ha vuelto a elevar la voz para manifesar el enfado que existe en el Dépor por los dos últimos arbitrajes. Entienden en el club blanquiazul que han sido claramente perjudicados en las dos últimas jornadas. Puntos que volaron ante el Girona, con empate, ayer en la Romareda con derrota. Ante los catalanes fueron muy permisivos con Stuani y muy rigurosos con los blanquiazules. En Zaragoza expulsaron al japonés Gaku Shibasaki por dos rigurosas amarillas.

"Creo que los dos últimos arbitrajes no han estado bien", explica el de la Sagrada Familia. El centrocampista coruñes entiende que "las pequeñas cosas en los partidos al final van afectando". Cree Bergantiños que en el caso de lo ocurrido en la Romareda, un colegiado no puede dejar a un equipo en inferioridad de una forma tan rigurosa. "Las tarjetas de Gaku son excesivas para expulsar al jugador. A mí, sin embargo, me pisan la tibia y no pitó ni falta...". La comparación que hace Álex, al no castigar la dura entrada de Iñigo Eguaras al pelotero herculino, enfadó especialmente al vestuario del Deportivo.

Ganas de derbi

Aparcada la derrota en Zaragoza, que Bergantiños no entiende como preocupante por las formas del equipo coruñés, el Depor mira ya al siguiente duelo liguero. El domingo llega a Riazor el Lugo, en un partido crucial para ambos de cara a escaparse de los puestos de descenso. Precisamente los lucenses marcan esa frontera con el pozo, del que el Deportivo está distanciado en sólo dos puntos. Se espera un gran ambiente en las gradas del estadio, donde los socios blanquiazules podrán adquirir entradas a diez euros para sus acompañantes.

"Va a ser un ambiente excepcional. Es un partido con horario para todas las edades y que no puede tener más alicientes. Habrá un ambientazo y va a ser espectacular ese ambiente de derbi que viviremos", recuerda Bergantiños.

Para ese duelo, Fernando Vázquez no podrá contar con Gaku por sanción, pero recuperará a Vicente Gómez. Por otro lado, todo apunta a que Claudio Beauveu volverá a estar disponible tras perderse por lesión las últimas semanas.