Borja por sanción no jugará ante el Ciudad de Lucena

El Xerez CD se enfrentará este miércoles a las 20:00 horas al Ciudad de Lucena, que llega a este encuentro tras perder por 2 a 0 en el San Juan Bosco de Utrera y que ha perdido la primera plaza de la liga, ahora en manos del Betis Deportivo.

La jornada es muy importante para los azulinos, ya que el Gerena sumará los tres puntos correspondientes a su partido ante el Écija, por lo que corre el peligro de caer al descenso.

Juan Carlos Gómez, técnico xerecista, espera poder recuperar a Kevin Balongo, que no llegó a jugar ante el Sevilla C con molestias en los isquiotibiales y tener a Isra en buenas condiciones para un encuentro tan exigente como el que jugará su equipo ante los cordobeses. Por contra, perderá por sanción a Borja, que vio la quinta amarilla en La Granja, aunque recupera a Ángel, que por ese motivo no jugó ante el filial. Luismi Pérez y Manu Lebrón siguen siendo bajas por lesión.