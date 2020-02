Incertidumbre entre los trabajadores de Urbaser por su futuro laboral

Trabajadores de Urbaser se mantienen a la espera de conocer detalles del proceso que les vinculará laboralmente a otra empresa, posiblemente de Diputación de Jaén si avanzan en este sentido las negociaciones con el Ayuntamiento. El pasado viernes el alcalde de Linares, Raúl Caro, anunció movimientos en cuanto al servicio municipal de limpieza viaria. De un lado, la rescisión del contrato con la concesionaria Urbaser y, de otro, el pago de atrasos a los trabajadores, un montante de 700.000 euros. Respecto al último punto, los empleados han recibido ingresos extras días atrás, pero desconocen los términos y pormenores ya que, por ahora, no tienen las nóminas para saber si realmente están al día. “Cada uno tenemos ingresos diferentes, nadie sabe nada. Ni el Ayuntamiento ha tenido reunión con los sindicatos ni la empresa se ha sentado con nosotros para explicarnos cómo se nos va a pagar”, declara Ana de Dios, delegada de CNESIT, uno de los cuatro sindicatos del comité de Urbaser.

Misma incertidumbre sobre su futuro laboral, en caso de pasar a otra empresa, una vez se rescinda el contrato. De Dios considera que no se han agotado los mecanismos legales con la empresa “para que cumpla el pliego de condiciones” en cuanto a salarios con los empleados. "Nos ha pillado todo por sorpresa. No vemos nada para rescindir el contrato, una empresa que no lo está haciendo mal, solo que si no paga a los trabajadores lo que dice el pliego que le obliguen a hacerlo, no llegar a ese extremo. Pasan cosas rarísimas”.

Lo primordial, aseguran es que se les cite para ser informados. “Vemos que hay buena fe, se empezaron con sanciones y se liquidó. Buenos principios hay, pero nadie nos dice hacia donde va esto. Si es verdad que llevamos 30 meses con todo esto y este Equipo de Gobierno se ha puesto manos a la obra, pero es que nadie nos explica nada”, Francisco de Dios, delegado de UGT en Urbaser.