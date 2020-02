No todo vale en el deporte

Diego Nunes y el portero del Sporting B han sido el último deportista que ha sufrido gritos racistas. Por desgracia, sabemos que no será el último y que en el deporte, hasta hace poco, se asumía como algo normal. Pues no, no lo es y los clubes están poniéndose las pilas, actuando de forma contundente contra aquellas minorías que van a los partidos para insultar al jugador rival, delante de miles de personas, entre ellos sus hijos, que ven como su padre tiene menos educación que él.

No todo vale, tampoco en el deporte, donde estos energúmenos parecían tener vía libre durante 90 minutos para hacer lo que les de la gana.

Chapeau por la reacción de la UD Ibiza que ha expulsado "de forma fulminante" a los recogepelotas que, tras el partido contra el Sporting B, mandaron un vídeo al portero rival llamándolo "inmigrante". Felicitaciones a la directiva por su rápidez y contundencia.

Más contundentes son estas respuestas, que los golpes que intentan dar estos tipejos con sus comportamientos.