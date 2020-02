Debate de presupuestos en marzo

Después de varias semanas de reuniones, el equipo de Gobierno asegura que ya es tiempo de tener presupuestos en Medina del Campo y que cada grupo político se defina y decida lo que quiere para la villa.

El portavoz popular y concejal de Hacienda, Luis Carlos Salcedo, ha recordado que Ciudadanos ya se ha definido y han llegado a un acuerdo. Con el PSOE y Gana Medina, asegura que las conversaciones han sido fluidas, ha habido diálogo y se están aceptando muchas de las enmiendas presentadas por estos grupos en la oposición. No ocurre lo mismo con Medina Primero ya que, según el edil popular, “a día de hoy no han presentado sus presupuestos o proyectos para los vecinos de Medina”. Ante esta situación, Salcedo considera que el resto de grupos y , sobre todo los medinenses, no pueden esperar más por lo que se convocará el pleno de debate a mediados del mes de marzo.

Con los presupuestos en vigor, se podrán iniciar algunos proyectos que buscan la recuperación económica de la villa, ya que ese es el objetivo que se ha planteado el equipo de Gobierno. Algunas acciones ya se han iniciado, como las bonificaciones para la puesta en marcha de negocios, y otras gestiones que se han realizado para que una de las empresas del polígono escaparate realice una ampliación que generará unos 30 nuevos puestos de trabajo.

Este es el principal foco de atención ahora mismo para los populares de Medina que no olvidan dos citas importantes para atraer turismo en estas fechas. Se trata de la Semana de Cine y la Semana Santa, dos ejemplos de la importancia del turismo cultural y religioso para la Villa de las Ferias.