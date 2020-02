El Alcalde de Palencia reconoce que el acuerdo de la calle Jardines está difícil

El Alcalde de Palencia reconoce, en declaraciones a la Cadena SER, que el acuerdo con la Diputación Provincial por el conflicto de la calle Jardines se está dificultando. Mario Simón no tira la toalla y vuelve a subrayar que se empleará en las negociaciones hasta el último minuto, ahora que la vía judicial está parada a la espera de si se produce un acuerdo que evite llegar a tribunales. Sin embargo, el regidor municipal revela que esa negociación se está encontrando con escollos importantes.

Al margen de la cuestión económica, la Diputación Provincial reclama en torno a 24 millones de euros, y el Consejo Consultivo dio la razón a la institución provincial, existen problemas técnicos y jurídicos que se van conociendo a lo largo de la negociación, según ha revelado Mario Simón en un tono más escéptico con respecto a afirmaciones anteriores sobre la posibilidad de que el acuerdo se produzca. Es más, ha llegado a decir que, si no hay más remedio, habrá que acudir al juzgado.

"Lo que no entiendo es que no se afronten los problemas", ha dicho el Alcalde cuando en la entrevista concedida a Radio Palencia se le ha pedido su opinión sobre el hecho de que Ayuntamiento y Diputación no llegaran a un acuerdo cuando ambas instituciones estaban gobernadas por el PP. No ha querido entrar en cuestiones políticas, pero sí ha recordado que cuando los problemas no se afrontan, se agrandan, que es lo que está ocurriendo ahora. "Cada año que pasa le supone al Ayuntamiento medio millón de euros más". De ahí la urgencia de sellar un acuerdo que, ahora mismo, no está fácil, según el máximo responsable del consistorio de la capital.