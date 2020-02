En mayo se cumplirán 9 años del movimiento que cambió el panorama político nacional con lemas como Democracia Real Ya! o Que no, que no, que no nos representan. El 15M trajo al debate la participación real de la ciudadanía en su gobierno y acabó, al menos por el momento, con el bipartidismo que había marcado la política hasta entonces.

Se notó especialmente en las elecciones de 2015 que trajeron caras nuevas a los sillones y las moquetas y también nuevas legislaciones como la exigencia de transparencia, de casi desnudarse públicamente para ser político o también la posibilidad de que la ciudadanía reprobase a sus dirigentes si hacían aquello de prometer una cosa en campaña y hacer otra después. ¿Fue una moda? De momento el parlamento navarro no tiene urgencia en adaptar para sí lo que obligó al resto de instituciones. Reprobar, ya si eso dentro de 4 años.

Participación que ofrece la ley foral que, con su reglamento, entró en vigor este mes, datos abiertos que tenemos de todos los cargos públicos, salvo los parlamentarios y participación interna también en los partidos que lo llevaban como bandera hasta que dejó de venir bien. IE se abstendrá en los presupuestos el jueves y lo hará porque lo decide su única parlamentaria.

Batzarre, la otra pata de IE, quería votar que sí y se queja de que no se ha acordado en la ejecutiva paritaria de la coalición sino que se ha optado por lo que en el PCE se llama centralismo democrático, es decir, que el que manda manda, y el resto obedece.