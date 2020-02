Non te perdas nada do Concurso de Murgas 2020

Logo de que esta tarde, a partir das 19:30 horas, Ravachol se deixe ver na Praza da Peregrina, a carón da famosa botica de Perfecto Feijoo, e despois de que coñezamos o segredo mellor gardado do Entroido 2020, ás 21:00 horas arrancará a XXIX edición do Concurso de Murgas de Pontevedra.

Será no Pazo da Cultura, e como cada ano, con entrada gratuita. Un Concurso que bate récord de participantes nesta entrega, con un total de 13 agrupacións. Esta noite, na primeira semifinal, actuarán sete Murgas: Os de Soremay, Os de Noalla, Romanox, Os Oneis Big Band, Tropa de Moncha a Caralla, Jana de Leria e Val do Lérez. O mércores, na segunda eliminatoria, participarán as seis agrupacións restantes, tamén a partir das 21:00 horas: Los PTV, Os Arrombados, Murga do Naveiro, Equipo Ja, Os da Prensa e Leña Verde.

Concurso de Murgas 2020 en Radio Pontevedra / Cadena Ser

Será o xoves, respectando o mesmo horario, cando se celebre a gran final do Concurso de Murgas 2020. As cinco mellores Murgas voltarán ao escenario para repetir as súas actuacións e convencer ao xurado. ¿Quén gañará este ano o Concurso? A resposta, en Radio Pontevedra. Como ven sendo habitual, na emisora líder de Pontevedra e comarca poderán escoitar en directo, e sen interrupcións, a gran final da XXIX edición do Concurso de Murgas.

Un repaso polo palmarés:

Os do Val do Lérez son a última Murga gañadora, na edición de 2019. O grupo acadou 79 puntos de 80 posibles rozando a perfección. En segundo posto quedou o Equipo Ja, con 75 puntos, terceira posición para Jana de Leria, con 71 puntos, Tamén participaron na final Os PTV, que remataron cuartos e Os Arrumbados, logrando o quinto posto.

Os do Val do Lérez suman tres victorias consecutivas no Concurso de Murgas de Pontevedra. ¿Acadarán o Póker de victorias?.