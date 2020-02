José Luis Mendilibar nunca deja indiferente cuando se pone delante de un micrófono y la previa frente al FC Barcelona no fue una excepción. El técnico de Zaldibar atendió a los medios después de la sesión de vídeo que tuvo con sus jugadores en Ipurua previa a su viaje a Barcelona y habló sobre todos los temas de actualidad de la escuadra armera.

No le gustó la suspensión del derby gipuzkoano porque le hará jugar tres veces en una semana, algo que no es del gusto del entrenador vizcaíno porque obliga a hacer unas rotaciones que no le gusta pero dijo no haberlo pasado excesivamente mal por ver a los cuatro equipos que le siguen en la tabla puntuar mientras no podía “desfogarse” en su partido.

Aludió a ser valiente como una de las claves para sacar algo en un Camp Nou maldito para los intereses armeros desde que ascendieran hace ya casi seis años. “Ves todo lo que hacen y es una película de miedo” dijo respecto a los jugadores del FC Barcelona.

“No tenemos que pensar en lo que pueden hacer, tenemos que ir convencidos de que nosotros también tenemos algo que decir en ese partido”, explicó.

También tuvo palabras de cariño para Iván Ramis, operado de su rodilla derecha esta semana y que podía decir adiós a la temporada y al club ya que acaba contrato el 30 de junio: “Muchos dicen que es el pupas pero si hubiese podido jugar el 90% de los partidos cada temporada, en alguna de ellas estaríamos en Europa, estoy convencido”.