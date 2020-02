Januzaj: "Con mi calidad tengo que marcar más goles y dar más asistencias"

Adnan Januzaj se reivindicó contra el Valencia con un golazo espectacular. Si alguien pensaba que se había bajado del barco txuri-urdin, el belga se encargó de recordarle que está muy subido y que todavía puede dar muchas alegrías a la afición de la Real Sociedad.

-¿Qué ha cambiado de januzaj para que hiciera ese partidazo contra el valencia?

Ahora me siento mucho mejor y más tranquilo, y eso es bueno, porque así puedes trabajar en paz y todo sale mucho mejor.

-¿De cuánto le sirvió el golazo que hixo para demostrar que tiene su cabeza aquí en la Real?

No fue fácil. Porque mucha gente estuvo hablando de mi situación, y era algo complicado para mí. Pero estoy aquí y estoy contento, porque demostré que puedo marcar la diferencia en este equipo.

-¿Qué espera de usted en este tramo final de liga?

Todo. Porque cuando alguien tiene confianza te sale todo, y yo siento la confianza del entrenador. Así que espero dar lo mejor de mí en esta parte clave de la temporada.

-¿Y por qué no es capaz de tener más regularidad en su juego y ofrecer más veces esa buena versión de la última jornada?

Porque hay muchos equipos que se juntan muy bien atrás y es difícil. Y necesitas más tiempo para hacer algo. Pero cuando el equipo juega bien, al jugador le salen mejor las cosas.

-Imanol dijo que le gustó su partido contra el Valencia, pero que lo puede hacer todavía mejor...

Sí, claro. En el primer tiempo fui perdiendo unos balones que con mi calidad no me puede pasar. Yo lo entiendo y tengo que seguir trabajando por el bien mio. Ahora me siento físicamente mejor que cuando empecé la temporada. Y eso es positivo.

-¿Qué es lo más difícil de llevar?

Han pasado muchas cosas. Se dijo mucho. 'Janu va a salir, Janu va a quedarse...' Fue complicado para mí. Era una situación difícil. Pero estaba contento aquí, igual que ahopra. Y ahora tengo que trabajar duro para hacewr muchas mas cosas que la gente espera de mi. Y estoy en ese camino.

-¿Hubo opciones reales de que se marchara de la Real en enero?

A veces en el fútbol no sabes qué puede pasar en el fútbol. Yo estaba en la Real y estaba a gusto, tengo que decir las cosas como son. Pero hay decisiones que no dependen de mí, no sólo era algo mío salir o no, también de la gente que está por arriba mío. Claro que hubo cosas, pero me quedé y estoy muy contento.

-¿Qué le ha parecido el cariño de la afición?

Bueno, mis compañeros me han ayudado en ese sentido. Porque hace unas semanas la afición estaba un poco pitándome. Pero como jugador no me importa, sabben la calidad que tengo y esperan mucho más de mi. Lo entiendo. Pero ahora estoy en un buen momento, especialmente fisicamente. Y eso es bueno, porque ademas tengo tranquilidad en la cabeza.

-¿Qué le falta para terminar de explotar aquí en la Real?

Yo creo que con mi calidad tengo que marcar más goles y hacer más asistencias. Soy un jugador que puede marcar la diferencia en todos los partidos. Lo tengo que conseguir, eso es lo que me falta.

-¿Qué le dice estar tan cerca de los puestos de Champions?

Para el club es muy importante, queremos estar entre los cuatro primeros. Pero también tenemos muchas ganas de jugar un partido tan importante como el del Mirandés. Porque ademas queremos estar en la final de Copa.