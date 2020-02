Moreno exige a Sánchez que no se pierdan ni fondos de la PAC ni fondos de cohesión

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que se tome "en serio" las negociaciones del presupuesto europeo porque no puede permitir que se pierdan ni los fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC) ni los fondos de cohesión de la Unión Europea; en un momento en el que el campo ha salido a protestar.

Ha sido un llamamiento al Gobierno central durante su intervención en la apertura del ciclo organizado por la Cadena SER Andalucía para conmemorar los 40 años de autonomía, en la Fundación Cajasol. Moreno ha hecho balance del tiempo que la comunidad lleva gestionando sus políticas. Un tiempo primero de "entusiasmo y ambición" y luego un tiempo de "conformismo de dejación en el que Andalucía dejó pasar oportunidades, trenes que luego no ha podido montarse en ellos".

El presidente de la Junta de Andalucía se ha definido como "andalucista", y ha asegurado que no entiende "que haya un presiente del Gobierno andaluz que no se sienta andalucista". Ha reivindicado también la autonomía andaluza como "un elemento de equilibrio para España frente a los privilegios que algunos nacionalismos egoístas querían para marcar diferencias" en España. "Andalucía consiguió que no hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", ha dicho.

Esa autonomía le pide hoy también al Gobierno español un nuevo modelo de financiación, el pago del IVA o que abandone su intención de armonizar impuestos para acabar con la rebaja fiscal que ha aprobado el Gobierno andaluz.

En el acto el presidente andaluz ha lanzado un mensaje a su partido: El PP "debe tener un pie siempre en el centro que es donde está la mayoría de la ciudadanía".

De nuevo este lunes, Moreno ha reclamado a Pedro Sánchez que se reúna con él. "De lo que quiero es hablar de lo que preocupa a Andalucía, porque mi obligación como presidente de los andaluces es llevarme bien con la mayor cantidad de instituciones posibles". El presidente ha manifestado que "al final, uno termina de cansarse de llamar a las puertas, porque no solo no te abren sino que van a ver al vecino, que se porta peor que tú", en referencia a la reunión del miércoles entre Pedro Sánchez y el presidente catalán, Quim Torra.

Respecto al hecho de que Vox, socio de investidura del PP-A, pida la eliminación del estado de las autonomías, el presidente ha indicado que él no ha rebajado ni un "ápice" su autonomismo en defensa de los intereses de Andalucía. "Hay que tener en cuenta la voz de Vox, porque representa a 400.000 andaluces", ha puntualizado y ha insistido en que no está de acuerdo con algunos planteamientos de esa formación, como el rechazo al estado de las autonomías.