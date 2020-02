V. Toro Caja Rural, 10º de España

Este fin de semana se celebró el Campeonato de España por Clubs de campo a través, que tuvo lugr en el Monte Valonsadero (Soria). Unos 2.500 atletas se dieron cita en el evento.

El Ciudad de Toro - Vino de Toro Caja Rural acudía con 3 equipos .Empezaba la participación con el equipo Sub 16, Álvaro Jaén logró una meritoria 19ª posición, siendo el 2º castellano/leones en entrar por línea de meta, el resto de compañeros entrarían bastante más atrasados siendo Oscar Mendoza el siguiente corredor en entrar por línea de meta, 119º, Luis Miguel Manzano seria el 172º clasificado, Mario Alcalde entraría el 193º y el corredor del equipo filial, Benavente atletismo, Pablo Samaniego lo hacía 214º. dándole el puesto 33º al equipo.

El siguiente equipo en tomar parte en la competición seria el equipo Sub 18, y , entre los corredores que intentaron estar entre el grupo de los elegidos estaría un corredor del vino toro caja rural, Javier Montero, que tuvo una actuación destacada logrando una más que meritoria 12ª posición. David López seria el siguiente corredor del vino toro caja rural en puntuar entrando en el puesto 76, Adrián España, lo hacía en el puesto 99º, Juan D. Manzano entraba 2 puestos más atrás 101º, Samuel Álvarez, corredor cedido por el Benavente Atletismo seria el siguiente haciéndolo en el puesto 175º y por ultimo Francisco Gutiérrez entraba en el puesto 270, el vino toro caja rural lograba un meritorio 10º puesto por clubes.

El equipo Senior seria los siguientes corredores del vino toro caja rural en entrar en liza y lo hizo logrando una de las mejores clasificaciones por clubes en un cto de España por clubes en la categoría senior, la 10ª posición merced a una gran carrera de cada uno de los 6 componentes que tomaron parte en la carrera sobre 10000 m. en un circuito que a medida que se iban completando las vueltas se hacía más duro, sobre todo en los últimos 400 m. El primer corredor del vino toro caja rural en entrar por línea de meta seria Rubén Sánchez que lo hacía en una fenomenal 42ª posición, a escasos 150 m. lo hacía Ignacio García Ramón que era 55º clasificado, Juan José Buena entraba en el puesto 65º, algún puesto más atrás lo hacía Alberto Marcos 96º, David Valentín entraba por línea de meta en el puesto 110º y por ultimo seria el incombustible Ricardo Mayordomo, que fue repescado a última hora sustituyendo a Jesús Galache lesionado en el último entrenamiento realizado el viernes

Además del Campeonato de España de Campo a Través, el V. Toro Caja Rural estuvo presente en numerosas pruebas durante el fin de semana:

3ª LEGUA SAN MARTIN DE TABARA” II CIRCUITO PROVINCIAL LEGUAS ZAMORA” Fueron 6 los corredores que tomaron parte en la 3ª legua del circuito provincial diputación de Zamora y 6 fueron los pódiums para los intereses del vino toro caja rural.Categoría sub 10: 2ª Celia Lorenzo CarbajoCategoría sub 14: 1ª Daniel Lorenzo CarbajoMaster C: 1º Roberto Peral Serrano; 2º Francisco J. Mendo; 3º J. Ángel RabadánMaster D: 2º J. Manuel Manrique; 3º Manuel Álvarez Coca

XXI CROS POPULAR SAN BLAS, FRESNO EL VIEJO Master F: 1º Juan Antonio Verdugo Arévalo

9ª CARRERA POPULAR NOCTURNA “LA CISTERNIGA” 1º Raúl Manso Arribas; 4º Víctor Corral Gil

V CARRERA URBANA VITIUGUDINO --2º David Lamas San Bas

CROSS PARQUESOL -- 4º Ignacio de la cuesta Sánchez

CONTROL DE MARCAS EN PISTA CUBIERTA, MADRID - Oscar David Flores tomaba parte en los 800 ml. marcando un crono de 2.20.01